Franco no puso excusas tras la goleada: "Nos superaron en todas las líneas y le pedimos disculpas a la gente"

La derrota en el clásico dejó heridas profundas en Gimnasia y Esgrima, y Darío Franco no buscó atajos ni excusas. Luego del contundente 5 a 1 sufrido ante Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, el entrenador del Lobo habló con crudeza, aceptó la superioridad del rival y hasta pidió disculpas a los hinchas por la imagen mostrada.

“Hasta la expulsión competimos, estuvimos en partido y empezamos ganando casi desde el vestuario. Después la expulsión nos condicionó”, explicó el DT, haciendo referencia al gol tempranero de Blas Armoa y a la roja que vio Saavedra, una jugada que terminó de inclinar definitivamente el desarrollo.

Pero Franco fue claro en que el problema no pasó solamente por esa expulsión.

“No fuimos intensos, perdimos todos los duelos y nos superaron en todas las líneas. Es muy justo el resultado”, reconoció, dejando en evidencia que Independiente fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

El técnico mensana también entendió el dolor que genera una derrota de este calibre en un clásico y no dudó en asumir la responsabilidad.

“Tenemos que pedirles disculpas a la gente, porque sabemos lo que significa este partido. Lamentablemente es un resultado abultado en un clásico, dice mucho”, expresó.

La absurda expulsión de Saavedra

Expulsion de Saavedra

Pese al golpe, Franco ya piensa en la reacción inmediata que necesita el equipo.

“Tenemos que reponernos rápidamente porque nos queda un partido muy importante de local y necesitamos recomponer la imagen para ese partido”, remarcó.

Gimnasia sabe que no hay tiempo para quedarse en la caída. El próximo compromiso ante Defensa aparece como una oportunidad urgente para dar una respuesta.

“Si bien esto es muy doloroso, tenemos que recuperarnos para seguir. Perder no nos permite relajarnos, es doloroso, pero nos tenemos que desquitar con Defensa”, sostuvo.

Ahora el trabajo será doble: levantar en lo futbolístico y también en lo emocional.

“Tenemos que trabajar en lo anímico y en lo futbolístico. Desde mañana empezaremos a analizar lo que pasó y pensar en lo que viene”, afirmó.

Consultado por actuaciones individuales, Franco evitó apuntar nombres propios.

“Puntos altos no hubo… no me gusta dar nombres, pero lo malo que vi fue algo grupal”, cerró.

El Lobo recibió un golpe durísimo.

Y ahora, más que nunca, necesita demostrar de qué está hecho.