Berti tras la goleada: "El equipo no tiene techo y el hincha se siente representado"

La goleada 5 a 1 sobre Gimnasia y Esgrima de Mendoza dejó euforia total en el mundo Independiente Rivadavia y Alfredo Berti lo analizó con la tranquilidad de quien sabe que su equipo volvió a dar una muestra de carácter, demostrando que el equipo no tiene techo.

El entrenador de la Lepra destacó especialmente la respuesta anímica del plantel luego del gol de Blas Armoa a los 45 segundos, un golpe inesperado que podría haber cambiado el desarrollo del clásico.

“El equipo nunca perdió la compostura y cuando llegó el primero se tranquilizó. Después, en el segundo tiempo, el equipo justificó la victoria”, explicó Berti, satisfecho por la reacción de sus futbolistas.

Para el DT, ese arranque adverso terminó siendo incluso una prueba positiva.

“El grupo asimiló muy bien el golpe del gol tempranero. No es fácil, pero nos repusimos y después manejamos todo. Ese gol vino muy bien porque es otra muestra de que el equipo está muy bien de la cabeza, porque lo sorteó con naturalidad”, remarcó.

independiente vs Gimnsia (3)

La Lepra no solo dio vuelta el partido, sino que terminó aplastando a su clásico rival con autoridad, una actuación que reafirma el gran presente del equipo tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Berti fue claro cuando le preguntaron por el nivel actual de su plantel.

“El equipo no tiene techo, tenemos que seguir por esta línea. Hoy le ganamos al clásico rival con contundencia, pero ahora tenemos que pensar en el jueves”, señaló, dejando en claro que no hay margen para relajarse.

El entrenador también hizo foco en la conexión que existe hoy entre el plantel y la gente, uno de los puntos más fuertes de este presente azul.

“Disfruto mucho por los futbolistas y por la gente. El hincha se siente representado con estos futbolistas y ellos toman todos los partidos como finales. Nosotros seguimos pensando en ser cada día mejores”, afirmó.

independiente vs Gimnsia (1)

Antes del partido, el objetivo estaba claro: ganar para seguir arriba y consolidar el liderazgo.

“Queríamos ganar para quedar punteros en nuestra zona y creo que es un gran premio para los futbolistas por su esfuerzo”, destacó.

Independiente no solo ganó un clásico.

Ganó confianza, ganó autoridad y confirmó que hoy es uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino.

Y Berti lo sabe: este equipo todavía puede ir por más.