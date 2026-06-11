La sorpresiva decisión de Argelia antes de golear a Bolivia en el amistoso, tras una medida "anti-Argentina"

A una hora del amistoso que terminó en goleada por 4-0 sobre la Verde, Argelia tomó una sorpresiva decisión luego de la medida en contra de la Albiceleste.

En la previa de su debut mundialista frente a la Selección argentina, Argelia tomó una contundente decisión en su último amistoso frente a Bolivia: jugar el partido a puertas cerradas y sin prensa presente, ya que iban a utilizar la formación para el primer partido del Mundial y así la Albiceleste no podría tomar nota y sacar un poco de información.

No obstante, a una hora del comienzo del partido ante La Verde en Kansas City los dirigentes de los Zorros del Desierto cambiaron de idea y tomaron una sorpresiva decisión: que el partido sea con público y la prensa también pueda estar presente.

Argelia decidió, a último momento, que el amistoso contra Bolivia sea con público Ante ello, varios hinchas argelinos se hicieron presentes en las inmediaciones del estadio y comenzaron a quererse ingresar pese a no tener una entrada (no las sacaron a la venta porque en principio el partido se jugaba a puertas cerradas). Esto fue alarmado por la policía y más de 30 patrulleros estuvieron en el CPKC Stadium de Kansas City para prevenir incidentes.

Argelia decidió, a último momento, que el amistoso contra Bolivia sea con público X @okdobleamarilla Finalmente, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026 se despachó con una apabullante goleada por 4-0 ante la Verde. Con un doblete de Gouiri, uno de Mandi y otro Moussa, los Zorros del Desierto completaron su participación en esta serie de amistosos con dos triunfos (el anterior fue ante Países Bajos por 1-0).

Así, el combinado africano llega en absoluta plenitud al comienzo del certamen y promete ser un hueso duro de roer en el arranque para la Scaloneta, una de las candidatas a dar la vuelta olímpica el 19 de julio en Nueva Jersey.