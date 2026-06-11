La sorpresiva decisión de Argelia antes de golear a Bolivia en el amistoso, tras una medida "anti-Argentina"
A una hora del amistoso que terminó en goleada por 4-0 sobre la Verde, Argelia tomó una sorpresiva decisión luego de la medida en contra de la Albiceleste.
En la previa de su debut mundialista frente a la Selección argentina, Argelia tomó una contundente decisión en su último amistoso frente a Bolivia: jugar el partido a puertas cerradas y sin prensa presente, ya que iban a utilizar la formación para el primer partido del Mundial y así la Albiceleste no podría tomar nota y sacar un poco de información.
No obstante, a una hora del comienzo del partido ante La Verde en Kansas City los dirigentes de los Zorros del Desierto cambiaron de idea y tomaron una sorpresiva decisión: que el partido sea con público y la prensa también pueda estar presente.
Argelia decidió, a último momento, que el amistoso contra Bolivia sea con público
Ante ello, varios hinchas argelinos se hicieron presentes en las inmediaciones del estadio y comenzaron a quererse ingresar pese a no tener una entrada (no las sacaron a la venta porque en principio el partido se jugaba a puertas cerradas). Esto fue alarmado por la policía y más de 30 patrulleros estuvieron en el CPKC Stadium de Kansas City para prevenir incidentes.
Finalmente, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026 se despachó con una apabullante goleada por 4-0 ante la Verde. Con un doblete de Gouiri, uno de Mandi y otro Moussa, los Zorros del Desierto completaron su participación en esta serie de amistosos con dos triunfos (el anterior fue ante Países Bajos por 1-0).
Así, el combinado africano llega en absoluta plenitud al comienzo del certamen y promete ser un hueso duro de roer en el arranque para la Scaloneta, una de las candidatas a dar la vuelta olímpica el 19 de julio en Nueva Jersey.
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