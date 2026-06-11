Mundial 2026: por qué las ciudades también competirán

Durante el Mundial 2026 competirán 48 selecciones, pero también 16 ciudades . Desde Kansas City hasta Ciudad de México, las sedes utilizan la Copa como un laboratorio para probar nuevas formas de turismo , entretenimiento, cultura , movilidad y desarrollo urbano. El objetivo no es solo recibir visitantes durante un mes, sino ganar relevancia internacional durante décadas.

Las ciudades entendieron que no pueden competir únicamente con estadios. Por eso cada una busca potenciar aquello que la hace única.

Kansas City apuesta por el jazz, los mercados creativos, la gastronomía local y la vida nocturna vinculada a la música en vivo. Dallas (imagen) experimenta con grandes distritos integrados donde hoteles, restaurantes, bares y espectáculos funcionan como un único ecosistema. Houston utiliza su diversidad cultura l para organizar festivales gastronómicos y eventos multiculturales que reflejen una de las poblaciones más diversas de Estados Unidos.

Dallas, una de las sedes del Mundial, donde jugará Argentina.

Miami refuerza su imagen de capital latinoamericana del entretenimiento mediante playas, rooftops, gastronomía internacional y eventos exclusivos. Los Ángeles aprovecha el poder de Hollywood, los videojuegos, los conciertos y las experiencias inmersivas. Atlanta busca consolidar el BeltLine como modelo de espacio público, mientras Seattle combina sostenibilidad, innovación tecnológica y cultura musical.

En Canadá, Toronto transforma su diversidad cultura l en un atractivo turístico mediante festivales, gastronomía global y actividades comunitarias. Vancouver pone el foco en calidad de vida, movilidad sustentable y espacios verdes urbanos. En México, Ciudad de México apuesta por su patrimonio histórico y cultura l; Guadalajara combina mariachi, tequila, diseño y gastronomía; y Monterrey busca mostrarse como una metrópoli moderna donde conviven industria, naturaleza y entretenimiento.

Diseño original en esta terraza de madera ubicada en Toronto, Canadá.

Qué tendencias quieren poner a prueba

Los urbanistas consideran que el Mundial será una enorme prueba para nuevas formas de vivir y consumir las ciudades.

Kansas City, Toronto y Guadalajara buscan comprobar si la identidad cultural local puede transformarse en un motor económico tan poderoso como una gran atracción turística tradicional. Los Ángeles y Miami experimentan con modelos de entretenimiento permanente donde deporte, tecnología, gastronomía y espectáculos funcionan como una experiencia continua.

pexels houston usa La ciudad de Houston, sede del Mundial 2026, apunta hacia un lugar con infraestructura para alojarse, comer, asistir a eventos y disfrutar de actividades sin desplazamientos largos. El área metropolitana alcanza casi los 8 millones de habitantes. Pexels

Vancouver y Seattle intentan demostrar que la sostenibilidad también puede convertirse en un producto turístico atractivo. Dallas y Houston exploran el concepto de distritos integrados de entretenimiento, donde el visitante puede alojarse, comer, asistir a eventos y disfrutar de actividades sin desplazamientos largos.

Los especialistas en turismo urbano sostienen que el visitante moderno ya no viaja solamente para ver un partido. Busca experiencias completas. Por eso las ciudades prueban mercados nocturnos, festivales callejeros, fan zones culturales, gastronomía temática, espectáculos gratuitos y nuevas formas de ocupar el espacio público.

El verdadero premio que buscan ganar

La mayoría de los expertos coincide en que el principal beneficio no llegará durante el Mundial, sino después.

Las industrias más favorecidas podrían ser hotelería, gastronomía, eventos, transporte, tecnología, entretenimiento, producción audiovisual y economía creativa. Muchas ciudades esperan atraer inversiones internacionales, nuevos residentes, trabajadores remotos y futuros turistas gracias a la visibilidad global que ofrece la Copa.

Los gobiernos locales también buscan mejorar su reputación internacional. Toronto quiere consolidarse como una de las ciudades más multiculturales del planeta. Vancouver aspira a reforzar su liderazgo en sostenibilidad. Kansas City intenta posicionarse como destino cultural. Dallas y Houston quieren captar grandes eventos internacionales. Guadalajara busca fortalecer su imagen como capital creativa de México.

Para muchos especialistas, el Mundial 2026 funcionará como una gigantesca vidriera global donde las ciudades mostrarán cómo imaginan el futuro. Algunas de las ideas que se prueben durante el torneo podrían terminar influyendo en la forma en que otras ciudades del mundo desarrollen turismo, entretenimiento, cultura y espacios urbanos durante los próximos años.

INFO El Mundial que juegan las ciudades La Copa durará pocas semanas. La competencia entre ciudades, en cambio, recién empieza. @mgsimonovich

La Copa durará pocas semanas. La competencia entre ciudades, en cambio, recién empieza.