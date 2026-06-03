La experiencia gastronómica que marcará el Mundial 2026 en Kansas City

Kansas City apuesta a los cócteles para seducir a los hinchas durante el Mundial 2026 . La ciudad donde el próximo 16 de junio Argentina jugará su primer partido del certamen contra Argelia impulsa una ruta de cócteles con más de 35 bares, festivales gastronómicos y experiencias culinarias.

Entre tragos premium, recetas innovadoras y experiencias exclusivas, Kansas City busca conquistar el paladar de miles de hinchas de todo el mundo.

Así prometen convertir a Kansas City en uno de los destinos más atractivos del torneo.

Kansas City lanzó una ruta mundialista de cócteles que conecta más de 35 bar es y restaurantes. La propuesta invita a descubrir distintos barrios mientras se prueban bebidas especiales creadas para la Copa del Mundo. Los tragos suelen costar entre US$12 y US$20, valores habituales para la coctelería premium estadounidense.

Kansas City Union-Station Jazz, cócteles y vistas nocturnas: el lado más romántico de Kansas City, la ciudad donde debutará Argentina, y que también ofrecerá visitas a lugares emblemáticos, como lo es Union Station, un lugar donde se filmaron películas de cine, . .visitkc.com

El tercer tiempo del Mundial 2026

Aunque la ciudad es famosa por sus carnes ahumadas, durante el Mundial 2026 también apostará por festivales gastronómicos, mercados de comida callejera y experiencias inspiradas en los países participantes. Los fanáticos podrán encontrar desde tacos mexicanos, empanadas argentinas y choripanes hasta platos mediterráneos, asiáticos y africanos en espacios especialmente diseñados para celebrar la diversidad cultural del torneo.

Las autoridades esperan que gran parte de los 650.000 visitantes previstos participen de actividades gastronómicas y de vida nocturna. La idea es que Kansas City sea recordada no solo por el fútbol, sino también por su cocina, sus bares y su ambiente festivo.

Historieta ruta de tragos en Kansas City La ruta de cócteles mundialista busca transformar a Kansas City en uno de los grandes destinos gastronómicos de la Copa del Mundo. @mgsimonovich

La ciudad que nunca dejó de brindar

La historia de los cócteles en Kansas City está estrechamente ligada a los años de la Ley Seca (1920-1933) en Estados Unidos. Durante esos 13 años, mientras gran parte de ese país perseguía la venta de alcohol, Kansas City se ganó fama de ciudad permisiva gracias al poder político de Tom Pendergast, cuya administración permitió que muchos bares, clubes nocturnos siguieran funcionando. Consecuencia: la ciudad desarrolló una vibrante cultura nocturna que atrajo músicos, empresarios y visitantes porque esa combinación de jazz, gastronomía y tragos ayudó a construir una identidad que aún hoy distingue a Kansas City.