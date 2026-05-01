Miami, el laboratorio de la nueva Fórmula 1: cómo es el circuito que llegó para quedarse

La Fórmula 1 disputa en Miami una de sus carreras más nuevas dentro del calendario, incorporada oficialmente en 2022 tras varios años de negociaciones. Con sede en un circuito construido alrededor del Hard Rock Stadium, el Gran Premio forma parte del crecimiento de la categoría en Estados Unidos y ya tiene asegurada su continuidad hasta 2041.

El evento se desarrolla en el Autódromo Internacional de Miami, un circuito semipermanente montado dentro del predio del Hard Rock Stadium, hogar de los Miami Dolphins. Aunque se trata de una pista temporal, su diseño fue pensado para replicar las condiciones de un trazado permanente, tanto en infraestructura como en exigencia para los equipos.

Antes de su construcción definitiva, se evaluaron múltiples configuraciones. En total, se analizaron 36 variantes hasta definir un diseño de 19 curvas que combina características de circuito urbano con sectores de alta velocidad.

El Gran Premio de Miami representa el espíritu actual de la Fórmula 1.

Propuestas, rechazos y acuerdo definitivo

El proyecto para llevar la Fórmula 1 a Miami se presentó en 2018, con la intención de incorporar la carrera al calendario a partir de 2019. La propuesta contemplaba un circuito en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, pero no logró la aprobación necesaria en ese momento.

La iniciativa recibió objeciones de residentes y empresas locales, principalmente por el impacto del ruido, el tránsito y la actividad durante el evento. Estas condiciones llevaron a que el plan inicial fuera postergado.

Durante los años siguientes, se realizaron ajustes en el diseño del circuito y en la organización del evento. Tras nuevas negociaciones, en abril de 2021 se anunció un acuerdo para incorporar el Gran Premio de Miami desde 2022, con un contrato inicial de diez años.

gp miami2 Larga vida al GP de Miami. www.formula1.com

En 2025, ese acuerdo fue extendido hasta 2041, lo que garantizó la continuidad de la carrera dentro del calendario de la Fórmula 1.

Características del circuito

El Autódromo Internacional de Miami tiene una longitud de 5,41 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El trazado incluye tres rectas largas, en las que los autos pueden superar los 350 km/h.

Uno de los sectores más exigentes se ubica entre las curvas 13 y 16, donde el circuito presenta cambios de elevación. En ese tramo, los monoplazas pasan por encima de una rampa y por debajo de pasos elevados.

La chicana de las curvas 14 y 15 constituye otro punto técnico relevante. Tiene una entrada en subida, con una cresta en la parte central, y una salida en descenso que exige precisión en la conducción.

circuito miami El Autódromo Internacional de Miami, montado alrededor del Hard Rock Stadium, es uno de los escenarios más modernos de la Fórmula 1.

Ganadores del Gran Premio de Miami

Desde su incorporación al calendario, la carrera tuvo los siguientes vencedores:

2022: Max Verstappen

2023: Max Verstappen

2024: Lando Norris

2025: Oscar Piastri

La expansión de la Fórmula 1 en Estados Unidos

El Gran Premio de Miami forma parte de un proceso de expansión de la Fórmula 1 en Estados Unidos. En la actualidad, el calendario incluye carreras en Texas, Miami y Las Vegas.

Este crecimiento estuvo acompañado por un aumento en el interés del público. Según datos de la categoría, la base de aficionados en el país alcanza los 54 millones.

En este contexto, Miami se incorporó como una de las sedes dentro del calendario estadounidense.

GP de Miami 2026: contexto y campeonato

La edición 2026 se disputa luego de modificaciones técnicas implementadas por la FIA, tras reclamos de equipos y pilotos vinculados a la reglamentación.

En el campeonato, el liderazgo está en manos del italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, con 72 puntos. En segundo lugar se ubica su compañero de equipo, George Russell, con 63 unidades.

kimi antonelli Kimi Antonelli llega como líder al Gran Premio de Miami. Instagram @kimi.antonelli

El resultado en Miami puede tener incidencia en la lucha por el campeonato, en un circuito donde las diferencias suelen ser reducidas.

Equipos locales y actividad durante el fin de semana

Dos equipos estadounidenses tendrán presencia destacada en esta fecha. Haas buscará sumar puntos en un circuito donde obtuvo resultados limitados en ediciones anteriores.

Por su parte, Cadillac afronta su primera temporada en la Fórmula 1 y tendrá en Miami su estreno como local. El equipo prevé introducir mejoras en el monoplaza durante el fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2048722827663315233&partner=&hide_thread=false Back on home turf for Haas and Cadillac!



How will the two teams fare this weekend in Miami? #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/7TrZoUFUMK — Formula 1 (@F1) April 27, 2026

Además, varios pilotos contarán con respaldo del público, en un evento que suele convocar una asistencia significativa.

Cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13:00 a 14:30

Clasificación sprint: 17:30 a 18:15

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera: 17:00

Un modelo que llegó para quedarse

El Gran Premio de Miami ya no es una apuesta: es una certeza. En apenas cuatro ediciones, pasó de ser un proyecto discutido a convertirse en uno de los eventos más influyentes del calendario.

Su éxito no se explica solo por lo que ocurre en pista, sino por todo lo que lo rodea. Miami representa la Fórmula 1 del presente: global, espectacular y orientada a conquistar nuevos públicos.

Y en ese sentido, más que una carrera, es una declaración de hacia dónde va el deporte.