Radiografía de la Fórmula 1 antes de Miami: dominio, dudas y grandes desafíos

Después de cinco semanas sin actividad en pista, la Fórmula 1 vuelve a ponerse en marcha con el Gran Premio de Miami , una cita que puede marcar un antes y un después en la temporada 2026. El receso no fue habitual: los equipos aprovecharon ese tiempo para introducir ajustes profundos en sus monoplazas en un contexto técnico completamente renovado.

Las primeras tres carreras dejaron tendencias claras, pero también márgenes abiertos. Algunas escuderías consolidaron su posición, mientras que otras quedaron obligadas a reaccionar. En ese equilibrio inestable, el regreso a la competencia aparece como una prueba real del impacto que tuvieron las mejoras desarrolladas en fábrica.

En ese escenario, la atención no solo está puesta en el rendimiento puro de los autos, sino también en las dinámicas internas y en la capacidad de adaptación de cada estructura frente a un reglamento exigente.

El análisis previo toma como referencia el informe publicado por la Fórmula 1 , “Cinco preguntas clave antes de la reanudación de la temporada en Miami”, elaborado por Lawrence Barretto.

Mercedes, referencia firme y una pulseada interna

El arranque de Mercedes fue contundente: tres victorias en tres presentaciones y liderazgo absoluto en ambos campeonatos. Sin embargo, el dominio no fue homogéneo en todas las condiciones, y algunos indicios en ritmo de carrera dejaron entrever que la ventaja podría reducirse.

A ese contexto se suma un frente interno que empieza a ganar protagonismo. George Russell inició el año como principal candidato, pero su rendimiento irregular en las últimas fechas contrastó con el crecimiento de Kimi Antonelli, que capitalizó sus oportunidades y se metió de lleno en la pelea por el campeonato.

McLaren apunta a pelear arriba

El presente de McLaren es de transición, pero con señales positivas. Tras un inicio por debajo de las expectativas, el equipo mostró una mejora clara en la última carrera previa al receso.

La apuesta ahora es más ambiciosa: un rediseño profundo del auto que debutará en Miami y tendrá continuidad en la siguiente fecha. Bajo la conducción de Andrea Stella, el equipo busca dar un salto que le permita acercarse a la cima.

oscar piastri McLaren tiene la oportunidad de "empezar de cero" desde Miami. X @F1

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri mantienen expectativas altas, convencidos de que el potencial del conjunto todavía no se expresó por completo.

Ferrari, en crecimiento pero aún sin el golpe final

En Ferrari el balance inicial es positivo, aunque incompleto. La escudería italiana logró consistencia y presencia en los puestos de adelante, pero todavía no encontró el rendimiento necesario para disputar victorias.

Charles Leclerc fue uno de los más regulares, mientras que Lewis Hamilton mostró señales de recuperación en su nivel competitivo.

El equipo liderado por Frédéric Vasseur apostó a este reglamento con anticipación, y Miami aparece como una instancia clave para confirmar si ese camino puede traducirse en resultados concretos.

Red Bull, con mucho por resolver

La situación de Red Bull es una de las más inesperadas del inicio de temporada. Acostumbrado a dominar, el equipo se encuentra hoy en la zona media, condicionado por un auto difícil de poner a punto.

Ni la experiencia de Max Verstappen ni el empuje de Isack Hadjar lograron revertir, por ahora, un escenario complejo.

El desafío será doble: mejorar el rendimiento en el corto plazo sin perder de vista un calendario que todavía ofrece margen para la recuperación.

max verstappen1 Gran desafío para Max Verstappen. Instagram @maxverstappen1

Aston Martin y Williams, entre la urgencia y la reconstrucción

El fondo de la parrilla también presenta focos de atención. Williams arrastra inconvenientes desde la pretemporada, mientras que Aston Martin aún busca estabilidad en su nuevo proyecto técnico.

Ambos equipos utilizaron el receso para trabajar en fiabilidad y desarrollo, con la expectativa de dar un paso adelante en Miami. Sin embargo, el contexto competitivo no da margen para errores.

¿Y Alpine?

Si bien en el informe no se habla sobre el presente de Alpine, la escudería en la que corre el argentino Franco Colapinto genera mucha expectativa por todo lo conseguido en las primeras tres carreras del año.

Con Pierre Gasly liderando el proceso, la escudería francesa intentará mantener el crecimiento y consolidarse como el equipo de referencia de la zona media.

alpine2 Expectativa en la Fórmula 1 por el crecimiento de Alpine en 2026. Instagram @alpinef1team

El Gran Premio de Miami se perfila, así, como mucho más que una carrera. Será el primer examen real tras semanas de evolución silenciosa, donde cada mejora deberá traducirse en resultados concretos dentro de una temporada que todavía tiene mucho por definir.