Por qué Red Bull se niega a devolver el trofeo que Pierre Gasly ganó tras la revisión del GP de Mónaco

La controversia generada por las penalizaciones anuladas en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 sigue sumando capítulos. Mientras evalúa la posibilidad de presentar una apelación, Red Bull todavía no ha devuelto a Alpine el trofeo correspondiente al tercer puesto de la carrera, posición que pasó oficialmente a manos de Pierre Gasly tras la revisión de los resultados.

La decisión de los comisarios de anular las sanciones impuestas al piloto francés modificó la clasificación final de la prueba disputada en las calles del Principado. Como consecuencia, Gasly fue reclasificado en el tercer lugar, desplazando a Isack Hadjar, quien había recibido el trofeo durante la ceremonia del podio celebrada el 7 de junio.

Sin embargo, según informó The Race, la copa entregada originalmente al piloto de Red Bull continúa en posesión de la escudería austríaca y aún no fue transferida a Alpine.

La situación se produce en un contexto de incertidumbre reglamentaria. Red Bull y McLaren presentaron una notificación de intención de apelación contra la decisión que eliminó las penalizaciones de Gasly , una medida que les concede un plazo de 96 horas para definir si formalizarán el recurso.

El procedimiento se originó después de que Alpine ejerciera su derecho de revisión, lo que llevó a los comisarios a reconsiderar la sanción aplicada al piloto francés. Mientras tanto, Mercedes también analiza acciones para intentar modificar los resultados y recuperar puntos para George Russell mediante un mecanismo similar.

gasly monaco Red Bull aún no devuelve a Alpine el trofeo del podio de Mónaco tras la reclasificación de Gasly. Instagram @alpinef1team

De esta manera, las clasificaciones revisadas continúan sujetas a posibles cambios hasta que se agoten las instancias reglamentarias disponibles para los equipos involucrados.

La posible apelación mantiene el caso abierto

El eje de la discusión está en los datos obtenidos durante la investigación posterior a la carrera. Según concluyeron los comisarios, los sistemas de medición utilizados por la FIA y la FOM habrían estado mal calibrados, provocando una sobreestimación de la velocidad de Gasly en la calle de boxes.

No obstante, el caso presenta una particularidad. Al haberse presentado un recurso únicamente en favor del piloto de Alpine, no existe por ahora una determinación oficial que extienda esa conclusión a otros competidores sancionados por la misma infracción.

Entre ellos se encuentran George Russell, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Franco Colapinto. Aunque persisten interrogantes sobre si pudieron verse afectados por el mismo problema de medición, no hay una resolución que modifique sus resultados.

El debate sobre los sistemas de medición en la Fórmula 1

Dentro de Red Bull sostienen que las limitaciones de los sistemas de control de velocidad en boxes forman parte de las condiciones con las que los equipos trabajan habitualmente. El método empleado se basa en cálculos de velocidad promedio a través de distintos microsectores de la calle de boxes mediante bucles electrónicos.

"Creemos que se trata ante todo de una cuestión de principios, por el bien del deporte, para aclarar la forma en que gestionamos las penalizaciones sin derecho de apelación durante la carrera y llegar a los resultados correctos al final de la misma", declaró Laurent Mekies, director de Red Bull.

"Ningún sistema de medición en la Tierra es perfecto. No existe una única manera de medir la velocidad, y todas son imperfectas. Sin embargo, utilizamos este sistema de medición desde hace muchísimos años. Era lo mismo la víspera (de la carrera), lo mismo el viernes, y lo mismo en años anteriores", agregó.

Mekies agregó que los equipos conocen desde hace tiempo las características de estas herramientas de control. "Todos nos hemos adaptado a ello, y 17 o 18 coches lograron cumplir con la normativa. Así que simplemente debemos asegurarnos de que, como disciplina, disponemos de un enfoque lo bastante sólido para que, en el futuro, podamos garantizar condiciones justas tanto para los aficionados como para los competidores”.