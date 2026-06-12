Cuántos podios tiene Pierre Gasly en la Fórmula 1 tras la decisión de la FIA

La decisión de la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) de restituir a Pierre Gasly el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Mónaco 2026 no solo modificó la clasificación de la carrera, sino que también le permitió alcanzar una nueva marca personal en la Fórmula 1 .

Gracias a la anulación de las dos sanciones que había recibido por exceso de velocidad en el pitlane, el piloto francés recuperó el lugar que había conseguido en pista y llegó a seis podios en la máxima categoría del automovilismo mundial.

De esta manera, Gasly continúa ampliando un historial que comenzó hace siete años y que incluye una victoria, varios resultados destacados y podios obtenidos con diferentes equipos a lo largo de su trayectoria.

La primera presencia de Gasly entre los tres mejores se produjo en el Gran Premio de Brasil de 2019. En una de las actuaciones más destacadas de su carrera, finalizó segundo con Toro Rosso y protagonizó una memorable definición en Interlagos.

Un año después consiguió el mayor logro de su trayectoria deportiva al imponerse en el Gran Premio de Italia 2020 con AlphaTauri . Aquel triunfo lo convirtió en uno de los grandes protagonistas de la temporada y en el primer piloto francés en ganar una carrera de F1 desde Olivier Panis en 1996.

pierre gasly monza Pierre Gasly ganó el GP de Italia en 2020. Instagram @pierregasly

Su siguiente podio llegó en Azerbaiyán 2021, nuevamente con AlphaTauri, cuando terminó tercero en una carrera marcada por los incidentes y las alternativas estratégicas.

Todos los podios de Pierre Gasly en la F1

Tras su llegada a Alpine, Gasly volvió a subir al podio en el Gran Premio de Países Bajos de 2023. Más tarde repitió el resultado en Brasil 2024 y ahora sumó una nueva tercera posición gracias a la resolución que modificó la clasificación final de Mónaco 2026.

Con este resultado, el francés acumula seis podios en Fórmula 1:

Brasil 2019 – 2° (Toro Rosso)

Italia 2020 – 1° (AlphaTauri)

Azerbaiyán 2021 – 3° (AlphaTauri)

Países Bajos 2023 – 3° (Alpine)

Brasil 2024 – 3° (Alpine)

Mónaco 2026 – 3° (Alpine)

Con el tercer puesto recuperado en Mónaco, Gasly alcanzó los seis podios en Fórmula 1 y volvió a inscribir su nombre entre los protagonistas de la temporada 2026. El resultado no solo mejora sus números históricos, sino que también fortalece las aspiraciones de Alpine en un campeonato cada vez más competitivo.