El polémico ranking que dejó a Franco Colapinto fuera del top 10 tras el GP de Barcelona

El Gran Premio de Barcelona dejó un nuevo motivo de debate entre los seguidores de la Fórmula 1 . Esta vez no estuvo relacionado con una maniobra en pista ni con una sanción de los comisarios, sino con el ranking de rendimiento elaborado por el periodista Edd Straw para The Race, que ubicó a Franco Colapinto en el 14° puesto entre los 22 pilotos que participaron de la carrera.

La clasificación llamó especialmente la atención porque el argentino completó una buena actuación. Colapinto finalizó octavo en pista y posteriormente cayó al décimo lugar por una penalización de diez segundos , resultado que igualmente le permitió sumar un punto para el campeonato.

La ubicación del piloto argentino generó cuestionamientos en redes sociales, donde los aficionados consideraron injusto verlo tan retrasado en una lista que buscaba evaluar el rendimiento global del fin de semana.

Según explicó The Race en su tradicional clasificación, el ranking no se basa exclusivamente en el resultado de la carrera, sino en una combinación de factores como ritmo, ejecución, consistencia, clasificación, errores cometidos y aprovechamiento del potencial del monoplaza durante todo el fin de semana.

En el caso de Colapinto , Edd Straw destacó como aspectos positivos que tuvo ventaja sobre Pierre Gasly en ritmo de clasificación cuando Alpine atravesaba dificultades y que ejecutó correctamente gran parte de su carrera, además de cumplir con las necesidades estratégicas del equipo cuando fue requerido .

Sin embargo, el análisis también señaló dos puntos negativos. Por un lado, la infracción bajo bandera amarilla que derivó en la sanción posterior a la carrera. Por otro, una supuesta falta de ritmo en comparación con Gasly durante los stints de carrera. El veredicto final fue breve: "Continuará haciendo el trabajo que Alpine necesita que haga".

colapinto the race Sorpresa por el puesto de Franco Colapinto en el ranking de The Race tras Barcelona.

Cómo quedó ubicado Gasly

Uno de los aspectos que más debate generó fue la diferencia de posiciones entre los dos pilotos de Alpine. Mientras Colapinto aparece en el 14° lugar, Gasly fue ubicado décimo en la clasificación general.

El francés terminó séptimo en pista y fue valorado por haber conseguido un resultado que parecía poco probable después de las dificultades mostradas por Alpine durante las prácticas. Además, Straw consideró que tuvo una ligera ventaja de ritmo respecto de su compañero de equipo durante la carrera.

No obstante, el propio análisis reconoció que Colapinto había sido más rápido en clasificación y que ocupaba la posición de pista antes de recibir la orden de dejar pasar a Gasly. También mencionó que la estrategia y el momento de aparición del coche de seguridad virtual beneficiaron al francés en un momento clave de la competencia.

gasly the race The Race ubicó a Gasly en la 10º posición.

Un análisis que generó polémica

La publicación del ranking no pasó inadvertida entre los seguidores de Colapinto. En las redes sociales, varios usuarios expresaron su desacuerdo con la ubicación del argentino, al considerar que su actuación merecía una posición más alta tras haber sumado puntos en un fin de semana complicado para Alpine.

Parte de las críticas apuntaron a que el piloto quedó por detrás de competidores que tuvieron resultados finales menos favorables o que ni siquiera completaron la carrera.

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