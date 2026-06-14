Alpine no deja dudas y es el "mejor del resto": algunas cosas cambiaron pero otras no tanto

Después de siete carreras, Alpine ya no necesita explicaciones ni proyecciones para justificar su proyecto. Los resultados hablan por sí solos. El equipo francés salió de Barcelona con diez puntos, consolidado en el quinto lugar del Campeonato de Constructores y con una ventaja cada vez más amplia sobre sus perseguidores. Exactamente donde quería estar cuando comenzó la temporada: detrás de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull, pero por delante del resto .

No era una meta menor. Alpine venía de un 2025 decepcionante, en el que resignó resultados para concentrar recursos en el desarrollo del A526. La apuesta era sacrificar el presente para construir un auto capaz de devolverlo a la pelea de la zona media. Siete fechas después, esa decisión empieza a mostrar resultados concretos.

Lo más llamativo es que Barcelona parecía encaminado a ser otro un de semana frustrante. Franco Colapinto definió el viernes como " el peor de la temporada " y el sábado calificó la clasificación como "un desastre". El equipo cambió configuraciones, modificó la puesta a punto de ambos autos e incluso recurrió al chasis de reserva para Pierre Gasly. Nada parecía funcionar. Sin embargo, el domingo terminó siendo una demostración de algo que Alpine no tenía el año pasado: capacidad para reaccionar (y suerte).

Con siete fechas disputadas, Alpine es el "mejor del resto" de la F1 2026.

Durante gran parte de 2025, Alpine parecía condenado a equivocarse. Cuando apostaba por una estrategia agresiva, salía mal. Cuando jugaba a lo seguro, también. En Barcelona ocurrió lo contrario.

El equipo interpretó correctamente una carrera compleja, aprovechó cada neutralización y estuvo preparado para capitalizar los problemas ajenos. La estrategia inicial terminó convergiendo rápidamente, pero Alpine reaccionó bien ante cada cambio de escenario y se mantuvo en posición de aprovechar las oportunidades cuando aparecieron.

Y también tuvo algo que muchas veces le faltó el año pasado: fortuna. El abandono de Nico Hülkenberg cuando estaba por delante, el Virtual Safety Car que favoreció la parada de Gasly y, sobre todo, las deserciones finales de Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron transformando un resultado aceptable en un botín extraordinario.

La suerte sola nunca alcanza en Fórmula 1. Pero cuando aparece, hay que estar en posición de aprovecharla. Alpine lo estuvo. Por eso salió de Montmeló con diez puntos que parecían imposibles apenas 48 horas antes.

Lo que no cambió: la orden a Colapinto y una sensación incómoda

Sin embargo, no todo fue positivo. Hubo una escena que remitió inevitablemente a algunos de los episodios más discutidos de la temporada pasada: la orden de equipo para que Colapinto dejara pasar a Gasly.

Colapinto evitó la polémica: "Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tienen una lógica", explicó. Y agregó: "Sumamos puntos con los dos autos, así que es un día muy positivo". Pero una cosa es comprender una decisión y otra muy distinta es que deje de generar preguntas.

La Fórmula 1 sigue ofreciendo ejemplos de pilotos que resuelven estas situaciones en la pista. El mejor caso está en Mercedes. Antonelli, líder del campeonato, no esperó una orden por radio para superar a George Russell en Barcelona. Lo intentó, fue rueda a rueda con su compañero y lo adelantó por sus propios medios. No pidió ayuda. Fue a buscar la posición.

Antonelli superó a Russell sobre el final en Barcelona Antonelli superó a Russell sobre el final en Barcelona

Por eso la secuencia de Alpine deja una sensación extraña. Si Gasly era más rápido, ¿por qué no podía demostrarlo adelantando en pista? La decisión terminó siendo efectiva para el resultado colectivo, pero también reabrió un debate que muchos creían superado.

Un presente prometedor y una sombra que vuelve desde el paddock

Como si eso fuera poco, Barcelona también trajo otro recuerdo incómodo para Alpine: los rumores. Mientras el equipo disfruta de su mejor momento desde el inicio de la temporada, en el paddock comenzaron a circular versiones que vinculan a Fernando Alonso con un posible regreso para 2027. No hay nada oficial ni concreto, pero el simple hecho de que el tema aparezca ya genera ruido.

La situación es particularmente sensible porque Gasly tiene contrato asegurado hasta 2028, mientras que Colapinto todavía no extendió su vínculo más allá de los acuerdos actuales. Nadie está hablando de cambios inmediatos ni de una amenaza real para el argentino, pero sí de una incertidumbre innecesaria justo cuando finalmente Alpine parece haber encontrado estabilidad.

colapinto barcelona Franco Colapinto atraviesa un gran presente en la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

Quizás esa sea la principal conclusión que deja Barcelona. Alpine cambió muchas cosas. Tiene un auto competitivo para la zona media, toma mejores decisiones estratégicas y convirtió un fin de semana perdido en uno de los mejores resultados de la temporada. Ya no parece un equipo a la deriva.

Pero todavía arrastra algunos hábitos y algunas tensiones que recuerdan demasiado al pasado reciente. La diferencia es que ahora esos problemas aparecen mientras el equipo gana puntos y se consolida como el mejor del resto. Y ese, después de todo, era exactamente el objetivo.