Así quedaron Franco Colapinto y Alpine en el campeonato tras sumar puntos en Barcelona

Franco Colapinto cerró un fin de semana positivo en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1 . Gracias a su octavo puesto, el piloto argentino añadió cuatro unidades a su cuenta personal y avanzó al undécimo lugar del Mundial de Pilotos, en una jornada que también resultó favorable para Alpine .

La carrera en el circuito de Montmeló terminó con victoria para Lewis Hamilton , quien consiguió su primer triunfo como piloto de Ferrari y alcanzó las 106 victorias en la categoría. Detrás finalizaron George Russell y Lando Norris, mientras que el líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, abandonó en las vueltas finales por un problema mecánico cuando marchaba en posición de podio.

En ese contexto, Colapinto aprovechó una nueva oportunidad para sumar. El argentino concluyó octavo y completó así su cuarta carrera con puntos en la temporada, después de haber terminado décimo en China, séptimo en Miami y sexto en Canadá.

Con los cuatro puntos obtenidos en Barcelona, Colapinto llegó a 19 unidades en el Mundial de Pilotos. El resultado le permitió superar a Oliver Bearman, que se quedó en 18, y ascender al undécimo lugar de la clasificación general.

Por delante aparecen Liam Lawson, con 26 puntos, e Isaack Hadjar, con 34, mientras que su compañero Pierre Gasly continúa siendo el mejor representante de Alpine con 41 unidades y el octavo puesto del campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2066176868642902492&partner=&hide_thread=false Leaving Barcelona with a good haul of points pic.twitter.com/zCVX51AMQs — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026

En la parte alta de la tabla, Antonelli se mantiene como líder con 156 puntos pese a su abandono. Hamilton quedó segundo con 115 y Russell tercero con 106, en una lucha que ganó intensidad tras la séptima fecha de la temporada.

Alpine afianza su quinto puesto entre los constructores

La escudería francesa también sacó conclusiones positivas de su paso por Barcelona. Alpine sumó diez puntos gracias al séptimo puesto de Gasly y al octavo de Colapinto, una cosecha que le permitió alcanzar las 60 unidades en el Campeonato de Constructores.

Con ese resultado, el equipo conserva la quinta posición y amplía la ventaja sobre Racing Bulls, que sumó tres puntos durante el fin de semana y quedó con 38. Por delante aparece Red Bull, que añadió 20 unidades en Barcelona y llegó a 89.

Más allá de las diferencias con los equipos que ocupan los primeros lugares, Alpine consolidó su posición en la zona media de la tabla y logró uno de sus mejores resultados colectivos de la temporada. Para Colapinto, además, el fin de semana representó un nuevo avance en su primer año completo en la Fórmula 1 y una confirmación de su regularidad en la lucha por los puntos.