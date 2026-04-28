La Fórmula 1 se despide de una rareza reglamentaria tras su impacto en clasificación

La Fórmula 1 implementará una modificación en uno de los aspectos técnicos previstos para el reglamento 2026, centrado en la gestión de energía durante las vueltas de clasificación. La decisión forma parte de una serie de ajustes acordados entre los equipos con el objetivo de ordenar el funcionamiento de los monoplazas en pista.

Estos cambios se definieron en la previa del Gran Premio de Miami , donde se analizaron distintas situaciones registradas en lo que va de la temporada. Algunas de las medidas ya habían sido comunicadas, mientras que otras se conocerán previo a la carrera.

Entre los casos que expusieron el funcionamiento de este sistema se encuentra el del piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quien se vio afectado durante una sesión clasificatoria por esta condición específica del reglamento.

De acuerdo con lo publicado por The Race, el sistema incluía un algoritmo que regulaba el uso de energía al momento de acelerar a la salida de las curvas.

Para activar una fase denominada de “potencia limitada”, los pilotos debían mantener una presión superior al 98% sobre el acelerador durante un segundo completo. Este procedimiento estaba diseñado para controlar el consumo de batería en determinados sectores del circuito.

Sin embargo, si durante ese segundo el piloto reducía levemente la aceleración —por ejemplo, al corregir la trayectoria del auto— el sistema se reiniciaba. Esto implicaba repetir el proceso desde el inicio y, en consecuencia, modificar la distribución de energía en el resto de la vuelta.

Un caso concreto en clasificación

La aplicación de este sistema tuvo un ejemplo visible en la clasificación sprint disputada en China. En ese contexto, Leclerc debió corregir un sobreviraje a la salida de una curva, lo que provocó una leve disminución en la presión del acelerador.

Esa variación fue suficiente para reiniciar el algoritmo. Al retomar la aceleración, el piloto volvió a atravesar la fase de activación, lo que derivó en un mayor consumo de energía en un tramo intermedio del circuito y una menor disponibilidad en la recta principal.

leclerc china Charles Leclerc, "víctima" de los cambios de la Fórmula 1 durante el GP de China.

Situaciones de este tipo también fueron observadas por otros equipos, en algunos casos con efectos contrapuestos en el rendimiento de los autos durante la clasificación.

Qué cambia a partir de ahora

La modificación acordada elimina la necesidad de mantener el 98% de aceleración durante un segundo completo de forma continua. En su lugar, el sistema activará automáticamente la fase de potencia limitada un segundo después de alcanzar ese umbral, independientemente de las variaciones posteriores en el pedal.

Este ajuste busca evitar reinicios del algoritmo durante la vuelta y estabilizar la gestión de energía, especialmente en la salida de curvas, donde las correcciones son habituales.

De esta manera, se redefine la lógica de transición entre fases del sistema, con el objetivo de hacer más previsible el comportamiento del monoplaza en condiciones de clasificación.

Evaluación de los equipos de la Fórmula 1

Desde adentro señalaron que los cambios introducidos apuntan a simplificar la interacción entre piloto y sistema, aunque remarcaron que el impacto final dependerá de su implementación en condiciones reales.

El director técnico de rendimiento de McLaren, Mark Temple, explicó que este tipo de ajustes requieren validación en pista debido a la complejidad de las regulaciones. “Desde luego, la intención es mejorar mucho eso”, indicó.

La implementación de esta modificación será observada en las próximas competencias, donde se evaluará su impacto en el desarrollo de las sesiones clasificatorias y en la gestión energética de los autos.