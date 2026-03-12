Gimnasia y Esgrima ya tiene el equipo para visitar a Riestra: Cesar Rigamonti vuelve al arco
Gimnasia de Mendoza afrontará una nueva fecha del Torneo Apertura con el regreso de su arquero titular y el objetivo de cortar la racha sin triunfos.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Apertura, donde este jueves visitará a Deportivo Riestra desde las 17 en Buenos Aires por la décima fecha del campeonato. Con el viaje ya confirmado y la última práctica realizada, el entrenador Ariel Broggi terminó de definir la formación titular.
La principal novedad en el equipo será el regreso de César Rigamonti, quien volverá a ocupar el arco tras recuperarse de una diverticulitis que lo dejó fuera de los partidos frente a Independiente de Avellaneda y Boca Juniors. Su retorno significa una modificación importante en la estructura defensiva del Mensana.
De acuerdo a lo trabajado durante la semana, el once que saldría a la cancha estaría compuesto por Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica.
El conjunto mendocino intentará reencontrarse con la victoria luego de varias jornadas sin sumar de a tres. Su último triunfo en el torneo se produjo en la cuarta fecha frente a Instituto, por lo que el equipo de Broggi buscará aprovechar esta visita para volver a festejar.
En cuanto al historial entre ambos equipos, los antecedentes favorecen al Lobo. En los enfrentamientos previos por la Primera Nacional, Gimnasia nunca cayó ante el Malevo: registra un triunfo y cuatro empates. El último cruce en Buenos Aires terminó sin goles, mientras que la victoria mendocina se dio en 2020.
Con ese panorama, el Mensana afrontará una salida exigente con la ilusión de sumar tres puntos que le permitan recuperar confianza y escalar posiciones en la tabla.