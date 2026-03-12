Gimnasia y Esgrima ya tiene el equipo para visitar a Riestra: Cesar Rigamonti vuelve al arco

Gimnasia de Mendoza afrontará una nueva fecha del Torneo Apertura con el regreso de su arquero titular y el objetivo de cortar la racha sin triunfos.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se prepara para un nuevo desafío en el Torneo Apertura, donde este jueves visitará a Deportivo Riestra desde las 17 en Buenos Aires por la décima fecha del campeonato. Con el viaje ya confirmado y la última práctica realizada, el entrenador Ariel Broggi terminó de definir la formación titular.

La principal novedad en el equipo será el regreso de César Rigamonti, quien volverá a ocupar el arco tras recuperarse de una diverticulitis que lo dejó fuera de los partidos frente a Independiente de Avellaneda y Boca Juniors. Su retorno significa una modificación importante en la estructura defensiva del Mensana.

De acuerdo a lo trabajado durante la semana, el once que saldría a la cancha estaría compuesto por Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez y Agustín Módica.

Gimnasia y Esgrima volverá a contar con Rigamonti Gimnasia empato en la Bombonera - copia Fotobaires El conjunto mendocino intentará reencontrarse con la victoria luego de varias jornadas sin sumar de a tres. Su último triunfo en el torneo se produjo en la cuarta fecha frente a Instituto, por lo que el equipo de Broggi buscará aprovechar esta visita para volver a festejar.

En cuanto al historial entre ambos equipos, los antecedentes favorecen al Lobo. En los enfrentamientos previos por la Primera Nacional, Gimnasia nunca cayó ante el Malevo: registra un triunfo y cuatro empates. El último cruce en Buenos Aires terminó sin goles, mientras que la victoria mendocina se dio en 2020.