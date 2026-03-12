El crudo posteo del arquero del Tottenham tras su terrorífico debut ante Atlético de Madrid: "Del sueño a la pesadilla"

En su estreno en la Champions, Antonin Kinsky cometió dos groseros errores y el técnico del Tottenham lo sacó a los 17 minutos del primer tiempo. Su descargo.

Antonin Kinsky y un debut para el olvido en el arco del Tottenham en España: fue reemplazado por Vicario a los 17'.

El Atlético de Madrid aprovechó el complejo momento del Tottenham (pelea el descenso en la Premier League) y lo aplastó 5-2 en el Wanda Metropolitano por la ida de los octavos de final de la Champions League. Pero, más allá del resultado, todos los focos se fueron con el catastrófico debut de Antonin Kinsky, arquero de los Spurs.

El checo de 22 años vivió una noche de terror en lo que fue su estreno absoluto en el certamen más exigente de Europa. En un arranque insólito, cometió dos groseros errores que prácticamente sellaron la eliminatoria en favor del Colchonero y el técnico Igor Tudor tomó una durísima decisión: reemplazarlo en ese preciso momento. Así, salió de la cancha entre lágrimas y se fue directo al vestuario.

El primer gol de Julián Álvarez con un horror del arquero del Tottenham "Sucede muy pocas veces. Llevo 15 años entrenando y nunca lo hago. Era necesario hacerlo, proteger al jugador y al equipo. Una situación increíble", comentó el entrenador del Tottenham en conferencia de prensa, todavía desconcertado por la situación.

El mensaje del arquero del Tottenham tras ser reemplazado a los 17 minutos por dos insólitos errores No obstante, horas después de la humillante escena que recorrió el mundo, Kinsky rompió el silencio con un descargo tan breve como contundente. "Gracias por los mensajes. Del sueño a la pesadilla y al sueño nuevamente. Nos vemos", publicó en una historia de Instagram, agradeciendo el apoyo recibido por algunos hinchas.