Cuti Romero es pretendido por un gigante de Inglaterra en donde brilla otro jugador de la Scaloneta

Tras una floja temporada del Tottenham, Cristian Romero busca cambiar de aires y en las últimas horas se mostró interesado otro grande de la Premier League.

Cristian Romero dejó atrás un complicado año con el Tottenham Hotspur. Él particularmente no tuvo malos rendimientos individuales, pero sí sufrió por sanciones y lesiones que le hicieron perderse tramos importantes de la temporada, especialmente el final, y no pudo a ayudar a su equipo con la permanencia, la cual se aseguró recién en la última fecha de la Premier.

Más allá de que se salvó del descenso, el central cordobés siente deseos de cambiar de aires e incluso tuvo algunas rispideces con la dirigencia y los hinchas. En ese sentido, se espera que tras el Mundial 2026 se vaya a otro club. Y si bien se hablaba de que estaban interesados dos grandes como Real Madrid y el Atlético del Cholo Simeone, en las últimas horas se supo que otro gigante de Inglaterra también lo está buscando.

Manchester United quiere al Cuti Romero Lisandro Martínez festejo Cuti Romero podría compartir zaga con Lisandro Martínez en el United. @ManUtd Se trata del Manchester United, que también tuvo una campaña complicada, pero que logró levantar en la segunda parte del campeonato con el arribo de Michael Carrick al banco, que lo llevó a las últimas posiciones de la tabla al tercer lugar y lo clasificó a la próxima Champions League.

Los Red Devils quieren sumar al Cuti para reforzar la defensa y tener un plantel más competitivo de cara a la próxima temporada, en la que buscarán competir no solo en el ámbito local sino también en el internacional. En ese sentido, los medios ingleses indican que en estos días elevarán una oferta formal a los Spurs, que establecieron por él una cláusula de 60 millones de euros.

El United representa una posibilidad más que tentadora, y no solo por la inmensidad de la institución mancuniana y el hecho de que el año próximo disputará la máxima competencia europea de clubes -Tottenham no clasificó a ninguna copa-. Lo que lo hace un destino atractivo para Romero es, principalmente, el hecho de que allí juega Lisandro Martínez, con quien comparte zaga en la Selección argentina y mantiene una gran relación de amistad.