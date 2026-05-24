El Tottenham del Cuti Romero se salvó del descenso en la Premier y condenó al West Ham de Taty Castellanos
El Tottenham se impuso ante el Everton y se aseguró la permanencia. Por su parte, los Hammers golearon, pero no alcanzó y el próximo año jugarán el Championhip.
Tottenham evitó el descenso en la última fecha de la Premier League tras vencer como local por 1-0 a Everton en el Tottenham Stadium y condenó a West Ham United a la Championship.
Los Spurs, que juegan de manera ininterrumpida en la máxima categoría desde 1978, sufrieron hasta el final pero consiguieron el triunfo necesario para asegurar la permanencia. El único gol del encuentro lo marcó el portugués João Palhinha a los 43 minutos del primer tiempo.
El gol de Palhinha que salvó al Tottenham del descenso
Tottenham controló gran parte del partido frente a un Everton sin demasiada profundidad, aunque la tensión se mantuvo por la victoria parcial de West Ham ante Leeds.
Incluso un empate le alcanzaba al conjunto londinense, que terminó celebrando tras más de diez minutos de adición.
West Ham goleó al Leeds, pero no le alcanzó y perdió la categoría
West Ham hizo su trabajo al derrotar como local por 3 a 0 a Leeds con goles de Taty Castellanos, Jarrod Bowen y Callum Wilson, pero dependía del resultado de Tottenham y consumó su descenso después de 14 temporadas en Premier League. El equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, campeón de la Conference League en 2023, terminó apenas dos puntos por debajo de los Spurs.
Fuente: NA