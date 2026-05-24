El Tottenham del Cuti Romero se salvó del descenso en la Premier y condenó al West Ham de Taty Castellanos

El Tottenham se impuso ante el Everton y se aseguró la permanencia. Por su parte, los Hammers golearon, pero no alcanzó y el próximo año jugarán el Championhip.

Tottenham se salvó del descenso y condenó al West Ham a jugar el Championship.

Tottenham evitó el descenso en la última fecha de la Premier League tras vencer como local por 1-0 a Everton en el Tottenham Stadium y condenó a West Ham United a la Championship.

Los Spurs, que juegan de manera ininterrumpida en la máxima categoría desde 1978, sufrieron hasta el final pero consiguieron el triunfo necesario para asegurar la permanencia. El único gol del encuentro lo marcó el portugués João Palhinha a los 43 minutos del primer tiempo.

El gol de Palhinha que salvó al Tottenham del descenso El gol de Palhinha que salvó al Tottenham del descenso X @SC_ESPN

Tottenham controló gran parte del partido frente a un Everton sin demasiada profundidad, aunque la tensión se mantuvo por la victoria parcial de West Ham ante Leeds.

Incluso un empate le alcanzaba al conjunto londinense, que terminó celebrando tras más de diez minutos de adición.