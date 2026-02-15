Por qué Dibu Martínez vivió una noche negra en la FA Cup

La cuarta ronda de la FA Cup dejó una eliminación dolorosa para el Aston Villa y una noche incómoda para Emiliano Dibu Martínez . El conjunto de Birmingham perdió 3-1 como local ante Newcastle United en un encuentro que cambió drásticamente sobre el cierre del primer tiempo.

El arquero argentino no fue titular debido a la rotación implementada por el cuerpo técnico, que le dio la oportunidad a Marco Bizot. Sin embargo, el plan original se desmoronó cuando el neerlandés vio la tarjeta roja y obligó al ingreso inmediato de Martínez .

Hasta ese momento, el panorama era alentador para los Villanos: a los cuatro minutos, Tammy Abraham abrió el marcador y encendió la ilusión en Villa Park con su primer gol desde su regreso al club.

La jugada que modificó el partido llegó en los segundos finales de la etapa inicial. Bizot salió lejos de su área para cortar una contra y derribó a Jacob Murphy en campo abierto. El árbitro Chris Kavanagh interpretó que se trataba de una ocasión clara de gol y no dudó en expulsarlo.

Con un hombre menos y la obligación de sostener la ventaja, Aston Villa se replegó en el complemento. Newcastle tomó la iniciativa, adelantó sus líneas y empezó a generar situaciones con mayor frecuencia.

La resistencia se quebró a los 63 minutos, cuando un disparo de Sandro Tonali se desvió en el camino y descolocó a Martínez. El propio mediocampista italiano volvió a golpear poco después con un remate bajo desde fuera del área que significó el 2-1.

Sin reacción y con despedida temprana

El segundo tanto impactó anímicamente en el equipo local, que no logró recomponerse. Newcastle administró la ventaja y encontró espacios ante un rival obligado a adelantarse pese a la inferioridad numérica.

En los minutos finales, Nick Woltemade selló el 3-1 y aseguró el pase a la siguiente instancia para el conjunto dirigido por Eddie Howe. Para Dibu Martínez, la noche terminó siendo ingrata: ingresó en un contexto adverso y recibió tres goles en una eliminación que corta el camino del Aston Villa en el torneo más antiguo del mundo.

Ahora, el Newcastle aguardará el sorteo de los octavos de final, donde también aparecen como aspirantes equipos de peso como Manchester City, Liverpool y Chelsea, además de algunas sorpresas que siguen dando pelea en la competencia.