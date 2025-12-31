Video: Dibu Martínez tuvo un fuerte cruce con hinchas del Arsenal, donde atajó varios años

Luego de la durísima derrota por 4-1 frente a los Gunners, el Dibu Martínez tuvo un picante ida y vuelta con algunos hinchas de su ex club. Mirá el video.

El Dibu Martínez tuvo un fuerte cruce con los hinchas del Arsenal, club en el cual estuvo durante más de 10 temporadas. Foto: EFE

Luego de 11 victorias al hilo en la Premier League, el Aston Villa del Dibu Martínez estaba a tan solo tres puntos de subirse a la cima del certamen inglés, pero en su visita al Arsenal, sufrió un durísimo golpe que les quitó todo tipo de ilusión.

En un partido clave por el liderato de la Premier, los Gunners mostraron su mejor versión futbolística y con goles de Gabriel (con responsabilidad del arquero argentino), Zubimendi, Trossard y Gabriel Jesus, aplastaron a los Villanos por 4-1 (descontó Watkins), se quedaron con los tres puntos y cerraron el 2025 en lo más alto de la tabla de posiciones con 45 unidades.

El picante cruce del Dibu Martínez con un hincha del Arsenal Tras el final del partido, todos los jugadores se saludaron de buena manera y se fueron a los vestuarios, pero quien no tuvo un buen cierre fue el propio Dibu Martínez, exfutbolista del equipo de Londres. Cuando se estaba por meter hacia el túnel de los vestuarios, el arquero campeón del mundo tuvo un fuerte cruce con un hincha del Arsenal.

El picante cruce del Dibu Martínez con los hinchas del Arsenal @elgraficoweb Allí, se produjo un tenso intercambio que tuvo como protagonista al marplatense, visiblemente molesto, mientras desde la tribuna un simpatizante remarcó lo “agitado” que se encontraba el Dibu tras el cruce. La secuencia quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El paso del Dibu Martínez por el Arsenal Arsenal ocupa un lugar central en la trayectoria de Emiliano Martínez, club al que arribó en 2010 para sumarse a sus divisiones juveniles tras formarse en Independiente. Su etapa en Londres estuvo atravesada por numerosas dificultades y una larga espera, hasta que finalmente apareció la oportunidad que marcó un antes y un después en su carrera.