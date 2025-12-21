Con un muy buen Dibu Martínez, Aston Villa venció a Manchester United y quedó a 3 puntos de Arsenal en la cima

Morgan Rogers sostuvo la candidatura al título del Aston Villa , que superó 2-1 al Manchester United con una actuación estelar de uno de los mejores jugadores de la Premier League , autor de un doblete decisivo con el que su equipo se mantiene en la tercera plaza a 3 puntos del líder Arsenal. Emiliano Martínez tuvo una muy buena actuación.

Las victorias del Arsenal y del Manchester City obligaban a los hombres de Unai Emery a ganar si querían mantenerse en la pelea por el título. Después de 9 victorias consecutivas (6 en la liga inglesa y 3 en la Europa League), los Red Devils no quería convertirse en la nueva víctima de un equipo intratable y recuperado de un inicio de curso complicado.

Esas estadísticas no arrugaron a la visita, también necesitada de puntos para no descolgarse de la pelea continental. El equipo de Rúben Amorim firmó una gran primera parte que controló casi de principio a fin, con una posesión del 60 %, la mayoría en campo contrario, y de la que no sacó un mayor rédito porque enfrente estaba el Dibu Martínez .

¡¡LA CLAVÓ EN EL ÁNGULO!! GOLAZO TOTAL DE MORGAN ROGERS PARA EL 1-0 DEL ASTON VILLA ANTE MANCHESTER UNITED.

El arquero argentino frenó casi todas las ocasiones claras de las que dispuso el Manchester United en el acto inicial: un mano a mano ante Benjamin Sesko y un disparo lejano de Matheus Cunha. Además, se salvó por centímetros de recibir el primer tanto muy pronto, a los 3 minutos, cuando el mismo Cunha rozó el gol con un lanzamiento desde la medialuna.

El Aston Villa , encogido entre tanto dominio, se encerró en su parcela del campo y se dedicó a contragolpear. Y no lo hizo mal, porque antes de dar en la diana pudo marcar por medio de John McGinn, frenado con una mano providencial de Senne Lammens.

Y pese a vivir en su escondrijo y oprimido por el ritmo que Bruno Fernandes y Cunha imprimían cuando querían y cómo querían, el equipo de Emery golpeó primero con un golazo de Morgan Rogers, sin duda el hombre más en forma de los de Birmingham y de toda la Premier League.

Rogers se fabricó él solo un tanto que pocos esperaban. Primero, controló de forma acrobática un pase larguísimo de McGinn; después, se zafó de Lenny Yoro corriendo hacia el interior del área; y, finalmente, desde el vértice, se sacó de la galera un derechazo espectacular que terminó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Lammens.

El gol de Cunha para el empate de Manchester United

¡EMPATA EL UNITED! Cash se complicó en la salida, Cunha aprovechó y definió a colocar para vencer a Dibu Martínez en el 1-1 ante Aston Villa.





Era el minuto 43 y su aparición parecía destinada a conducir a sus compañeros victoriosos hacia el vestuario. Era injusto, porque el United había sido mejor. Pero Matty Cash se encargó de nivelar la balanza con un error del que se aprovechó Cunha. El lateral del Villa perdió la pelota ante Patrick Dorgu, el brasileño la recibió dentro del área y empató en el tiempo añadido.

El contador volvió a ponerse a cero. La segunda parte, sin Bruno Fernandes por lesión, iba a decidir un choque eléctrico y Rogers decidió que iba a ser su día cuando volvió a aparecer al cuarto de hora de la reanudación para adelantar a su equipo con otro remate ganador desde dentro del área.

El segundo gol de Rogers para el 2-1 de Aston Villa

¡OTRO GOLAZO Y DOBLETE! Morgan Rogers definió a colocar y marcó el 2-1 del Aston Villa vs. Manchester United.





Rogers se había convertido en la clave del choque, en el faro que iluminaba a los Villanos. Pero aún quedaba un mundo por delante para el final. En concreto, más de media hora en la que el Manchester United tenía muchas cosas que decir. Argumentos no le sobraban y acarició el empate con un cabezazo a bocajarro de Cunha que desperdició delante del Dibu Martínez y que se marchó fuera por los pelos.

Fue la ocasión más clara. El remate que podría haber frenado al Aston Villa, que aguantó hasta el final las acometidas del equipo de Amorim. La décima victoria seguida se hizo realidad y Rogers se erigió como el salvador de un equipo que sigue en la pelea por el título. Eso sí, cerrará el año con dos visitas que decidirán cuál es su realidad: el Chelsea y el Arsenal serán el gran termómetro de un grupo que, de momento, es candidato.

