Un campeón del mundo pidió por el regreso de Ángel Di María a la Selección para jugar el Mundial 2026: "Tiene que estar"

Ángel Di María sigue mostrando que su calidad está intacta. Siendo la gran figura de Rosario Central y en un año clave para el club debido a que jugará la Copa Libertadores, el Fideo se prepara de la mejor manera para buscar revalidar el título de campeón de la Tabla Anual y además, para el choque frente a Barracas Central (domingo 15 de febrero a las 10:00 en el Gigante de Arroyito).

Está temporada será más que especial para Di María debido a que por primera vez en más de 10 años, tendrá que ver el Mundial 2026 desde afuera de la cancha tras anunciar su retiro de la Selección argentina. Sin embargo, en las últimas horas un campeón del mundo con la Albiceleste pidió que regrese para volver a ponerse la camiseta celeste y blanca e ir en busca del bicampeonato mundial.

Ubaldo Filliol aseguró que Di María jugará el Mundial 2026 Quien se mostró convencido de que Ángel Di María regresará a jugar con la vigente campeona del mundo fue Ubaldo Fillol. A través de un video en sus redes, el arquero campeón del mundo con Argentina en 1978 llenó de elogios al exfutbolista del PSG y lo pidió de vuelta con la Albiceleste: "Me enteré que el cuerpo técnico y algunos jugadores le están tirando onda para que pueda volver a la Selección. Yo, por lo que veo hoy, tiene que estar para jugar, sin ningún tipo de duda", lanzó.

Tras halagar al Fideo, afirmó que siente que estará presente en Norteamérica para la cita mundialista: "Así que también sería uno de los jugadores que yo creo que va a estar, es un presentimiento. Yo creo que lo van a convencer para jugar la próxima Copa del Mundo".