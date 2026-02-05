Mario Kempes fue lapidario con el título que recibió Rosario Central: "Se inventaron un premio y se lo dieron"

Mario Alberto Kempes, ídolo del Canalla, cuestionó la estrella que la AFA repentinamente le otorgó a Rosario Central por ser el mejor de la Tabla Anual.

Mario Alberto Kempes es una voz autorizada para el fútbol argentino. El Matador, ídolo de Rosario Central y campeón del mundo con la Selección en 1978, cuestionó con dureza el reconocimiento que la AFA le otorgó al Canalla por liderar la Tabla Anual y puso en duda el valor deportivo de ese premio.

Al ser consultado, Mario fue directo y marcó la cancha: “Se inventaron un premio y se lo dieron. Más no se puede decir. Sorpresas que te da el fútbol argentino”. Para Kempes, la estrella no tuvo sustento reglamentario y se definió fuera de la cancha, lo que le quitó legitimidad.

La fuerte crítica de Mario Alberto Kempes al título que la AFA le dio a Central Mario Kempes criticó el título que recibió Central Mario Kempes criticó el título que recibió Central @rodrigorea9 El exdelantero también apuntó al contexto en el que se oficializó la consagración. El anuncio se realizó sin demasiadas explicaciones públicas y generó ruido tanto en los clubes como dentro de la propia AFA, en un año atravesado por tensiones internas y cuestionamientos dirigenciales.

Los elogios del Matador a Ángel Di María Mario Kempes y sus elogios a Di María Mario Kempes y sus elogios a Di María @rodrigorea9 Más allá de la polémica, Kempes destacó el impacto de Ángel Di María en Central. “Es un profesional, 100%. Uno nunca se pensaba que iba a rendir de la manera que está rindiendo”, señaló, y remarcó que su sola presencia potencia al plantel y eleva el nivel del torneo.

El cordobés también dejó una reflexión sobre el presente del campeonato local. “El fútbol argentino está golpeado, pero siempre ha sido importante”, sostuvo, sin dramatizar pero reconociendo las dificultades estructurales que atraviesa la competencia.