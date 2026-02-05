Tenista español denunció graves amenazas de apostadores antes de un partido en el Challenger de Rosario

La organización tomó medidas extraordinarias luego de la presentación del tenista español ante las autoridades.

El torneo challenger de Rosario reforzó la seguridad tras la denuncia presentada por el jugador español.

Un episodio inusual alteró el desarrollo del torneo challenger que se disputa en Rosario. El tenista español Nikolás Sánchez Izquierdo, actual número 279 del ranking ATP, denunció haber sido amenazado en la previa del partido que disputó frente al argentino Valerio Aboian por los octavos de final, encuentro que terminó perdiendo por 7-5 y 6-4.

Ante esta situación, el jugador realizó una presentación formal ante la policía local, que dio aviso inmediato a la fiscalía de turno para iniciar una investigación sobre el origen de los mensajes intimidatorios, que se presume fueron por parte de apostadores.

De acuerdo al parte oficial, la denuncia fue radicada a las 17 del miércoles, horas antes del inicio del compromiso. Allí se detalló que Sánchez Izquierdo afirmó haber recibido "un mensaje de texto con una amenaza diciendo que debía perder disimuladamente el partido, porque si no ya sabía lo que le iba a pasar a él y a su familia, que no desobedezca".

Medidas de seguridad tras la fuerte amenaza Luego de la denuncia, el partido fue demorado durante más de una hora y finalmente se disputó sin público, bajo un operativo de seguridad reforzado dentro y fuera del estadio.

Este jueves, el tenista español publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que confirmó que ya regresó a su país y aseguró: "Dada la gravedad de las últimas amenazas recibidas, a partir de hoy voy a mostrar tolerancia cero y denunciar cualquier tipo de mensaje excedido que represente una falta de respeto o amenaza a mí o mi familia".