El palazo del Pity Martínez a Huracán: "Esperé un llamado que nunca llegó"

Pity Martínez habló de su presente, defendió su decisión de llegar a Tigre y, aunque sin nombrarlo, dejó una frase que retumbó en Parque Patricios.

Luego de cortar su sequía con Racing, el Pity Martínez explicó su elección por Tigre y lanzó una indirecta para el club donde se formó.

Pity Martínez volvió al fútbol argentino con gol y declaraciones fuertes. Tras su debut con la camiseta de Tigre en el triunfo 3-1 ante Racing, el mediocampista habló de su presente, de River y también dejó una frase que cayó como un misil en Huracán, el club donde se formó.

En la previa de su regreso al Monumental, donde es ídolo, el Pity aseguró que defenderá los colores del Matador “a muerte”, pero también dejó en claro que esperaba otra actitud desde Parque Patricios. “Tenía opciones, como todos. No me quería ir del país por mi familia. Esperé otros llamados que nunca llegaron”, lanzó.

La frase fue interpretada como un mensaje directo a la dirigencia del Globo, que nunca avanzó por su regreso. Martínez surgió en Huracán, donde debutó en Primera, pero finalmente su vuelta al fútbol local se dio en Victoria.

Además, remarcó que hubo voluntad de ambas partes para cerrar el acuerdo. “Hicimos esfuerzos de los dos lados y estoy feliz de estar acá”, sostuvo, mostrando conformidad con su presente en el Matador.