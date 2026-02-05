La advertencia de Pity Martínez a River a horas de su vuelta al Monumental: "Ahora llevo la camiseta de Tigre y la voy a defender a muerte"

En la previa del choque frente al Millonario por el Torneo Apertura, el Pity Martínez habló del especial partido que vivirá el sábado.

Este sábado a las 20 horas en el Monumental, River recibirá a Tigre en lo que promete ser un partidazo. No solo porque ambos equipos son los escoltas de Independiente Rivadavia en la zona A (7 puntos cada uno), sino porque también significará el regreso del Pity Martínez a Núñez.

El volante ofensivo de 32 años se fue libre del Millonario en el último mercado de pases, luego de que Marcelo Gallardo le comunicara que no lo iba a tener en cuenta para 2026. De todas maneras, el Pity es un símbolo del elenco de Núñez y cuando pise el césped del Monumental recibirá todo el cariño de los hinchas y también de sus excompañeros y cuerpo técnico. Incluso, en la previa del partido recibirá una placa por parte de la dirigencia en agradecimiento por defender varios años la camiseta rojiblanca.

La advertencia del Pity Martínez a River a horas de enfrentarlo en el Monumental A pesar de que será una noche más que especial para él, Pity Martínez habló en la previa del choque contra River y dejó en claro que hoy solo juega pensando en Tigre y hará todo lo posible para que su equipo se lleve los tres puntos: "Tengo un cariño muy grande por River y un amor hacia el hincha que lo llevo adentro mío, pero ahora llevo la camiseta de Tigre y la voy a defender a muerte", sentenció.

Por su parte, también aseguró que será un partido más que complejo para los de Victoria: "Trato de ayudar al equipo en lo positivo, lo mental. River va a ser un partido recontra difícil, es un rival de mucha jerarquía. Será difícil, pero tenemos nuestras armas y lo vamos a pelear", mencionó.

Sus objetivos en Tigre y como se dio su llegada al club Por otro lado, Martínez contó cuál es su objetivo con Tigre y reveló cómo se dio su llegada al cuadro de zona norte: "Recién llego a Tigre, ojalá pueda lograr el 5% de lo que logré en River. Me tomé el tiempo que necesitaba para mi cabeza, venía de un año complicado, decidí alejarme un poco de todo para recargar energías y volver a estar con la cabeza totalmente en el fútbol (falleció su papá). Tenía opciones, pero con mi familia decidimos quedarnos en el país. Esperé otros llamados que nunca llegaron. La opción que había hablado con mi mujer era Tigre, que queda cerca de casa y tenía gente que conocía, estaba convencido de venir", concluyó.