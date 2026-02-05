Las 12 Finalissimas que nunca se jugaron y quién habría ganado cada una según la inteligencia artificial
Se le pidió a ChatGPT que analizara los potenciales campeones las hipotéticas Finalissimas que se podrían haber jugado desde la creación de la Eurocopa en 1960.
El 27 de marzo se jugará la Finalissima 2026 entre Argentina y España. Será la segunda edición bajo la nueva denominación y la cuarta en general, ya que es la continuación de la antigua Copa Artemio Franchi que se disputó en 1985 y 1993. Aunque, si se hubiera jugado de manera ininterrumpida, podría haberse llevado a cabo 12 veces más.
Se le pidió a la Inteligencia Artificial (ChatGPT) que hiciera un análisis de los potenciales ganadores de las hipotéticas Finalissimas que se podrían haber disputado desde la creación de la Eurocopa en 1960, tomando como año de disputa el anterior a cada Mundial y como representante sudamericano al campeón más reciente de la Copa América correspondiente (en muchas oportunidades se disputó más de una edición por ciclo mundialista).
En 1973 no se podría haber jugado puesto que Alemania Federal, campeón de la Euro 1972, no tendría rival, ya que en ese período no se jugó ninguna Copa América. Del resto, estos serían los ganadores de la Finalissima según la IA...
Finalissima 1961: Unión Soviética vs Uruguay
- Resultado: Unión Soviética 2 - 1 Uruguay
- Goleadores:
- Unión Soviética: Valentín Bubukin por duplicado
- Uruguay: Mario Bergara
- Análisis: La Unión Soviética contaba con un equipo sólido, destacando por su defensa y un ataque eficiente. Uruguay, aunque con gran historia, enfrentaba un contexto de renovación y podría haber tenido dificultades.
1965: España vs Bolivia
- Resultado: España 3 - 0 Bolivia
- Goleadores:
- España: Paco Gento, Luis Suárez y Amancio Amaro
- Análisis: España venía de ser campeona de la Eurocopa y tenía un plantel talentoso. Bolivia, aunque había hecho un buen papel en la Copa América, no contaba con la profundidad de plantilla para competir.
1969: Italia vs Uruguay
- Resultado: Italia 2 - 2 Uruguay (Italia gana 4-2 en penales)
- Goleadores:
- Italia: Luigi Riva y Pietro Anastasi
- Uruguay: Pedro Rocha por duplicado
- Análisis: Ambos equipos eran muy competitivos, pero la defensa italiana y la experiencia en penales podrían haber inclinado la balanza a su favor.
1977: Checoslovaquia vs Perú
- Resultado: Checoslovaquia 1 - 1 Perú (Checoslovaquia gana 5-3 en penales)
- Goleadores:
- Checoslovaquia: Zdenk Nehoda
- Perú: Teófilo Cubillas
- Análisis: Checoslovaquia era un equipo muy táctico y experimentado, mientras que Perú tenía un gran talento individual pero menos solidez defensiva.
1981: Alemania Federal vs Paraguay
- Resultado: Alemania Federal 3 - 1 Paraguay
- Goleadores:
- Alemania: Horst Hrubesch, Karl-Heinz Rummenigge y Bernd Schuster
- Paraguay: Eugenio Morel
- Análisis: Alemania tenía una generación dorada con gran profundidad en el plantel, lo que les daba ventaja sobre Paraguay.
1989: Países Bajos vs Brasil
- Resultado: Países Bajos 2 - 3 Brasil
- Goleadores:
- Países Bajos: Ruud Gullit y Marco Van Basten
- Brasil: Romário por duplicado y Bebeto
- Análisis: Un choque de titanes, Brasil tenía un ataque más letal, capaz de desbordar a la defensa holandesa.
1997: Alemania vs Brasil
- Resultado: Alemania 1 - 2 Brasil
- Goleadores:
- Alemania: Jurgen Klinsmann
- Brasil: Ronaldo y Rivaldo
- Análisis: Ambos equipos eran potencias, pero la explosividad de Ronaldo y Rivaldo podría haber marcado la diferencia.
2001: Francia vs Colombia
- Resultado: Francia 2 - 0 Colombia
- Goleadores:
- Francia: Thierry Henry y David Trezeguet
- Análisis: Francia tenía un equipo lleno de estrellas y experiencia, mientras que Colombia aún estaba en un proceso de consolidación.
2005: Grecia vs Brasil
- Resultado: Grecia 1 - 4 Brasil
- Goleadores:
- Grecia: Angelos Charisteas
- Brasil: Ronaldo por triplicado y Robinho
- Análisis: Brasil era una potencia mundial en ese momento, con una ofensiva imparable, lo que habría llevado a una victoria convincente.
2009: España vs Brasil
- Resultado: España 3 - 2 Brasil
- Goleadores:
- España: David Villa, Fernando Torres y Xavi
- Brasil: Kaká y Sergio Ramos en contra
- Análisis: El fútbol de posesión de España podría haber superado al juego más vertiginoso de Brasil, en un gran enfrentamiento.
2013: España vs Uruguay
- Resultado: España 2 - 1 Uruguay
- Goleadores:
- España: Andrés Iniesta y David Silva
- Uruguay: Edinson Cavani
- Análisis: La era dorada de España fue clave, aunque Uruguay siempre es un rival difícil, la calidad de España podría haber prevalecido.
2017: Portugal vs Chile
- Resultado: Portugal 1 - 1 Chile (Portugal gana 5-4 en penales)
- Goleadores:
- Portugal: Cristiano Ronaldo
- Chile: Alexis Sánchez
- Análisis: Un empate cerrado, pero la experiencia de Portugal en penales podría haberles dado la victoria.