Las 12 Finalissimas que nunca se jugaron y quién habría ganado cada una según la inteligencia artificial

Se le pidió a la Inteligencia Artificial (ChatGPT) que hiciera un análisis de los potenciales ganadores de las hipotéticas Finalissimas que se podrían haber disputado desde la creación de la Eurocopa en 1960, tomando como año de disputa el anterior a cada Mundial y como representante sudamericano al campeón más reciente de la Copa América correspondiente (en muchas oportunidades se disputó más de una edición por ciclo mundialista).