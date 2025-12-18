Finalissima: Conmebol confirmó día, hora y estadio del gran duelo entre la Selección argentina y España

La Selección bicampeona de América enfrentará al monarca de la Eurocopa por la Finalissima en Qatar, a meses del arranque del Mundial 2026.

La Finalissima entre Argentina y España se disputará el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar.

La Finalissima entre la Selección argentina y España ya es oficial. El duelo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa se disputará en Qatar, escenario que guarda un recuerdo imborrable para la Albiceleste.

El cruce reunirá a dos de las selecciones más fuertes del presente y servirá como antesala de alto nivel rumbo al Mundial 2026. Además, tendrá un condimento especial: será en el mismo país donde Argentina se consagró campeona del mundo el 18 de diciembre de 2022.

¿Cuándo, en que estadio y a qué hora se juega la Finalissima? La fecha pactada es el viernes 27 de marzo a las 15:00 de Argentina, y el encuentro entre españoles y argentinos tendrá lugar en el Estadio de Lusail de Qatar. En consecuencia, la Selección argentina vuelve a la cancha donde tocó el cielo con las manos hace tres años, con la chance de sumar un nuevo título a su vitrina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaAmerica/status/2001638872917454986&partner=&hide_thread=false ¡Tenemos Finalissima! ¿Quién se la lleva esta vez? https://t.co/EwClZBIVt0 pic.twitter.com/MBM2TV6Gbv — CONMEBOL Copa América™ (@CopaAmerica) December 18, 2025 El historial de la Finalissima El certamen tendrá su cuarta edición en la historia. La primera se jugó en 1985, con triunfo de Francia 2-0 ante Uruguay; la segunda fue en 1993, cuando Argentina venció por penales a Dinamarca tras empatar 1-1; y la tercera se disputó en 2022, con goleada albiceleste 3-0 frente a Italia en Wembley.

Argentina jugará con España la Finalissima. Foto: EFE Argentina jugará con España la Finalissima. Foto: EFE Argentina es el máximo ganador del trofeo, con dos conquistas, y llegará como defensor del título tras haberse consagrado en la Copa América 2024, donde venció a Colombia 1-0 en la final. Del otro lado estará la España dirigida por Luis de la Fuente, campeona de la Eurocopa 2024 luego del 2-1 ante Inglaterra.