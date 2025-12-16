El pálpito de Dibu Martínez tras la confirmación de la Finalissima entre Argentina y España: "Puede ser una..."

Emiliano Martínez volvió a referirse al partido que se disputaría el 27 de marzo en Qatar y dejó una contundente sentencia al respecto. Además, habló del Mundial 2026.

Es casi un hecho que la Finalissima entre la Selección argentina y España se jugará el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar, al menos así lo confirmó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. A falta del anuncio oficial de UEFA, el primer protagonista que se expresó al respecto fue nada menos que Emiliano Martínez.

En el marco del acto organizado por la AFA en Londres para definir metas y una futura expansión, el arquero y referente de la Scaloneta fue consultado sobre el partido que enfrentará al campeón de América con el de Europa y, en medio de tantas críticas por la fecha elegida, dejó una frase categórica con la que sentó postura.

La sentencia de Dibu Martínez sobre la Finalissima contra España "Puede ser una final del Mundial, es un entrenamiento y un gran título que queremos ganar", sentenció el 23, que tiempo atrás había expresado públicamente su deseo de jugar la Finalissima pese a disputarse en vísperas a la Copa del Mundo. A su vez, el Dibu recordó la goleada 3-0 ante Italia en la edición de 2022. "En la última Finalissima jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal".

Argentina gustó y ganó frente a Italia y salió campeón de la Finalissima en Wembley, Foto: EFE El recuerdo de la Finalissima 2022 ante Italia: goleada 3-0 de la Scaloneta en Wembley, antes de ser campeones del mundo. Foto: EFE El Dibu y el Mundial 2026 En línea con eso, y volviendo a la final contra la Roja, Martínez sostuvo: "Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial. España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail... Pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial".

Por otra parte, el arquero del Aston Villa habló sobre el Mundial y marcó el principal aspecto a mejor a comparación de Qatar 2022. "En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensores que son enfermos en mejorar", apuntó Dibu.