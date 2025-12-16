La IFFHS reveló los 10 mejores futbolistas Sub 20 del mundo: qué puesto ocupa Franco Mastantuono

Franco Mastantuono integra el ranking de las promesas más importantes del fútbol mundial en 2025. ¿En qué puesto del top se encuentra según la IFFHS?

Franco Mastantuono fue elegido el octavo mejor jugador Sub-20 del mundo en el ranking 2025 de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

La distinción fue difundida por el organismo reconocido por sus estadísticas y clasificaciones históricas, que cada año elabora rankings individuales basados en el rendimiento, la regularidad y el impacto de los futbolistas en competencias locales e internacionales. En esta oportunidad, según supo la Agencia de Noticias Argentinas, la joya argentina del Real Madrid aparece dentro del top 10 mundial, en una nómina dominada por jóvenes figuras que ya se desempeñan en las principales ligas del planeta.

Lamine Yamal es el mejor jugador Sub 20 del mundo según la IFFHS: Mastantuono, el 8° El listado es encabezado por el español Lamine Yamal, una de las grandes irrupciones del fútbol europeo, seguido por el francés Désiré Doué y el brasileño Estevão, dos talentos que ya despiertan el interés de los clubes más poderosos del mundo. También integran el ranking el turco Arda Güler, el español Pau Cubarsí, el turco Kenan Yildiz y el francés Warren Zaïre-Emery, todos con actualidad en equipos de primer nivel.

La presencia de Mastantuono en este selecto grupo no resulta casual. A pesar de su corta edad, el mediocampista ofensivo argentino logró destacarse por su calidad técnica, visión de juego y madurez dentro del campo, atributos que lo posicionaron rápidamente como uno de los proyectos más interesantes del fútbol sudamericano. Su capacidad para influir en el juego y asumir responsabilidades lo transformó en una referencia dentro de su equipo.

franco mastantuono Franco Mastantuono quedó en el top 8 de los mejores jugadores Sub 20 del mundo. Shutterstock El reconocimiento de la IFFHS también refuerza el lugar de Argentina como semillero inagotable de talentos, capaz de competir en igualdad de condiciones con las grandes potencias formadoras de Europa y Sudamérica. En un contexto donde el mercado internacional observa cada vez con mayor atención a los futbolistas jóvenes, la inclusión del ex River en este ranking potencia su visibilidad y su valor deportivo.