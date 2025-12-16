A quiénes votó Lionel Messi en la entrega de los premios The Best de la FIFA 2025

Tras conocerse los ganadores de los The Best, se hicieron públicos los sufragios de los distintos votantes, Lionel Messi entre ellos.

Este martes se entregaron los premios The Best de la FIFA del 2025, que emulan al Balón de Oro de France Football, pero organizados por el ente madre del fútbol internacional. La gala contó con los votos de todos los entrenadores y capitanes de las distintas selecciones nacionales, Lionel Messi entre ellos.

Con la potestad de elegir tres nombres por categoría (se le otorgan 5 puntos al primer seleccionado, 3 al segundo y 1 al tercero), tras conocerse a los ganadores, se hizo público a quiénes votó cada uno. En ese sentido, se pudo saber a quiénes consideró la Pulga para los galardones de mejor jugador, mejor arquero y mejor entrenador.

Los votos de Messi para los The Best 2025 dembele Messi eligió a Dembelé como mejor jugador de 2025. FIFA En la primera y principal categoría, Leo votó en primer término a Ousmane Dembelé, quien terminaría recibiendo el trofeo. Luego colocó en segundo lugar a Kylian Mbappé. Finalmente, en el tercero, a quienes muchos consideran su heredero: Lamine Yamal.

Donnarumma Messi eligió a Donnarumma como mejor arquero por sobre el Dibu Martínez. @ManCity Para el arco, en el que competía Emiliano Martínez, el 10 no optó por su compañero de la Scaloneta y también se inclinó por quien a la postre recibiría el premio: Gianluigi Donnarumma. Aún así, le dio 3 puntos al Dibu al ponerlo en el segundo lugar. Por último, puso como tercero a Thibaut Courtois.