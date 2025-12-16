Ousmane Dembélé se consagró como el mejor futbolista del año en los premios The Best

El delantero francés Ousmane Dembélé , figura del París Saint-Germain, fue distinguido este lunes con el premio The Best al mejor jugador del mundo en 2025, galardón que entrega la FIFA , durante la ceremonia realizada en Doha.

El atacante, que ya había sido consagrado en septiembre con el Balón de Oro, se impuso en la votación por delante de su compatriota Kylian Mbappé , actual jugador del Real Madrid, y del español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

A sus 28 años, Dembélé fue una pieza clave en una temporada histórica del PSG, en la que tuvo un rendimiento decisivo para la obtención de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del fútbol mundial.

Aitana Bonmatí volvió a agrandar su leyenda y se consolidó como la máxima referente del fútbol femenino al obtener su tercer galardón consecutivo, un logro que la reafirma como la gran dominadora de la escena internacional.

La mediocampista catalana, que también conquistó el Balón de Oro en las últimas tres ediciones, ratificó su condición de reina indiscutida del fútbol femenino actual. Entre ambos premios ya acumula seis distinciones y, si se suman los dos The Best obtenidos por Alexia Putellas en 2021 y 2022, España encadena cinco galardones consecutivos en esta categoría.

El impacto de Bonmatí fue decisivo en una temporada sobresaliente del Barcelona, que volvió a imponer su hegemonía en el fútbol español al conquistar todos los títulos nacionales y alcanzar la final de la Liga de Campeones femenina, en la que cayó ante el Arsenal de Mariona Caldentey en Lisboa.

Dominio del PSG y el resto de los galardones

El poderío del París Saint-Germain también se reflejó en los premios masculinos. Luis Enrique fue distinguido como mejor entrenador y Gianluigi Donnarumma como mejor arquero, ambos reconocimientos respaldados por una temporada histórica del club francés, en la que ganó todos los títulos domésticos, la Liga de Campeones y la Supercopa de Europa.

Luis Enrique, exentrenador de Roma, Celta y Barcelona, se quedó con el The Best tras construir un equipo sólido y de autor, incluso después de la salida de figuras como Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé. Solo le faltó el Mundial de Clubes, cuya final perdió ante Chelsea, y tomó la posta del italiano Carlo Ancelotti, ganador del premio en la edición anterior.

Por su parte, Donnarumma sumó el The Best al Trofeo Yashin luego de una campaña destacada. A sus 26 años, el arquero italiano se convirtió en el primero de su país en recibir este galardón desde Gianluigi Buffon en 2017 y reemplazó en el palmarés al argentino Emiliano Martínez.

El guardameta del Manchester City integró el once ideal del año junto a Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri González, Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Los premios a los mejores goles del año quedaron en manos de dos acciones acrobáticas que hicieron historia: la mexicana Lizbeth Ovalle ganó el premio Marta por su espectacular tanto de “escorpión” con Tigres ante Guadalajara, mientras que el argentino Santiago Montiel fue distinguido con el Puskás gracias a una chilena desde fuera del área en un partido del fútbol argentino.

La neerlandesa Sarina Weigmann, campeona de la Eurocopa con Inglaterra, la afición del Zakho SC de Irak y el médico Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg, completaron el listado de galardonados con los premios a mejor entrenadora, mejor afición y juego limpio, respectivamente.