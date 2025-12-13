Mundial 2026: FIFA recibió 5 millones de solicitudes para comprar entradas, ¿qué puesto ocupa Argentina?

La FIFA informó cifras récord en el inicio de la tercera fase de venta. Cuáles fueron los partidos más pedidos y qué países encabezaron la demanda.

El inicio de la tercera fase de venta de entradas para el Mundial 2026 provocó un impacto global inmediato: en solo 24 horas se registraron cerca de 5 millones de solicitudes de boletos por parte de hinchas de más de 200 países y territorios, según informó la FIFA. La competencia se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y será la primera con 48 selecciones.

La alta demanda estuvo impulsada principalmente por partidos atractivos de la fase de grupos. El cruce entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio en Miami, fue el más solicitado durante el período de sorteo aleatorio. También se destacaron Brasil-Marruecos, México-República de Corea, Ecuador-Alemania y Escocia-Brasil, todos con fuerte interés internacional.

Qué lugar ocupa Argentina entre los países con más demanda munidla 2026 La final del Mundial 2026 será el partido más caro, con entradas de hasta 6.730 dólares. Shutterstock En cuanto al origen de las solicitudes, México, Estados Unidos y Canadá lideraron el listado, seguidos por Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. El regreso del seleccionado escocés a una Copa del Mundo tras 28 años explicó parte del entusiasmo de sus hinchas.

La FIFA informó que el período de sorteo aleatorio estará abierto hasta el martes 13 de enero de 2026 y aclaró que el momento de la inscripción no influye en las chances de ser seleccionado. Los interesados pueden elegir partidos, categorías y cantidad de entradas, siempre dentro de los límites establecidos por hogar y con un FIFA ID activo.