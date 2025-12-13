José Mansur ganó la elección en Godoy Cruz y es el nuevo presidente del club

José Mansur (Unidad Tombina) , con el 58% de los votos, fue el ganador de las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba y será el presidente del club por los próximos 4 años. Compitió con Alejandro Chapini (Fuerza Tombina) y Adrián Sajú (Primero Godoy Cruz). Votaron más de 1200 socios, de acuerdo a las primeros informaciones. Su vicepresidente primero es Fernando Muñoz y el vice segundo, Mariano Buenanueva.

Mansur fue el vicepresidente primero en la gestión de Alejandro Chapini (2021-2025), que acaba de finalizar y ahora volverá a la presidencia como en 2013 a 2017 y 2017 a 2021.

José Mansur es un peso pesado dentro de la vida institucional y futbolística de Godoy Cruz . Hace 25 años que es parte de las distintas comisiones del club, ocupando varios roles.

Fue vicepresidente de Mario Contreras , quien ocupó el cargo de presidente entre el 2005 y el 2013. Y fue su sucesor ese año. Ocupó el cargo de máxima autoridad bodeguera durante dos períodos: 2013 a 2017 y 2017 a 2021. A partir de allí fue el vicepresidente primero de Alejandro Chapini , su rival en las elecciones de este sábado.

Las diferencias contadas anteriormente lo posicionaron en la vereda de enfrente del actual presidente, con ideas opuestas y con duras críticas a su gestión: "El presidente tiene su proyecto y yo tengo el mío, son totalmente disímiles", aclaró Mansur en una entrevista con MDZ Radio en la previa de los comicios.

Sentenció, además, que el descenso fue una consecuencia de malas decisiones y dijo: "No me siento responsable del armado del plantel del último año", en una clara crítica al presidente saliente.

Para esta nueva etapa prometió un ascenso rápido, con mucha gestión en AFA, con quien asegura "haber construido una excelente relación a lo largo de los años".

Su DT será Mariano Toedtli, ex ayudante de campo de Gabriel Heinze.

Con respecto a las disciplinas, en campaña asguró que tendrá un "trato igualitario y equitativo con todas las disciplinas del club".

El comunicado oficial y los números finales

Tras el triunfo de José Mansur, en las redes oficiales del club publicaron un comunicado con los números finales.

"José Mansur es el nuevo presidente del Club Godoy Cruz. En las elecciones realizadas este sábado, José Mansur resultó electo como nuevo presidente de nuestra institución. Con el 58% de los votos, la lista Unidad Tombina fue la elegida por los socios plenos que participaron del proceso democrático. Felicitamos al nuevo presidente del Club Godoy Cruz y deseamos una exitosa gestión", fue el mensaje.

Alejandro Chapini consiguió el 33 por ciento de los votos, mientras que Adrián Sajú se quedó con el 9%.