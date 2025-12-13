La lista completa de José Mansur: estos serán los nuevos dirigentes de Godoy Cruz

José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba y comenzará a partir de ahora su tercer mandato al frente de la institución, tras los dos anteriores, que fueron de manera consecutiva, de 2013 a 2017 y de 2017 a 2021. Se impuso en las elecciones de este sábado a Alejandro Chapini, presidente saliente, y a Adrián Sajú.