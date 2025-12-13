La lista completa de José Mansur: estos serán los nuevos dirigentes de Godoy Cruz
José Mansur se impuso a Alejandro Chapini y a Adrián Sajú con el 58% de los votos y será el nuevo presidente. ¿Quiénes lo acompañarán en la gestión?
José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba y comenzará a partir de ahora su tercer mandato al frente de la institución, tras los dos anteriores, que fueron de manera consecutiva, de 2013 a 2017 y de 2017 a 2021. Se impuso en las elecciones de este sábado a Alejandro Chapini, presidente saliente, y a Adrián Sajú.
Mansur será la máxima autoridad tombina hasta el 2019 y estará acompañado por Fernando Muñoz como vicepresidente primero y Mariano Buenanueva, como vice segundo.
La lista completa de Unidad Tombina, tal como se llamó el espacio que encabezó, está compuesta por los siguientes integrantes, que a partir de ahora conforman la nueva comisión directiva de Godoy Cruz.
Presidente
- Mansur, José E.
Vicepresidente 1
- Muñoz, Fernando Jaime
Vicepresidente 2
- Buenanueva, R. Mariano
Secretario General
- Renna, Martín Alejandro
Pro Secretario General
- Rondinini, Juan Manuel
Secretario de Actas
- Almanza, Emilio Martin
Tesorero
- Blasco, Enrique Rolando
Pro Tesorero
- Amezqueta, Federico
Vocales Titulares
- Malisani, Alejandro Arturo
- Sklate Emmanuel
- Leiva, Nicolás Gulilermo
- Fernández Richardi, Germán Adelmo
- Bertola, Diego Esteban
- Cabutti, Marcelo Andrés
Vocales Suplentes
- Mansur, Gaspar Eduardo
- Cañizares Ojeda, Juan Sebastián
- Charparin, Matias Rubén
- Bogliolo, Gustavo Oscar
- Innocenti, Mariano Emanuel
- Suraci, Carlos Hugo
- Moyano Jalon, Rodrigo Gerardo
Revisores de Cuentas Titulares
- Vera, Mario Fabián
- Angelini, Mario Francisco
- Fernández, Jorge Osvaldo
Revisores de Cuentas Suplentes
- Cruz Almanza, Rocío Mariel
- Jenckino, Raul Bernardo
- Malisani, Carlos Emiliano
- Tribunal de Disciplina Titulares
- Dantiacq Sánchez, Fernando
- Horenstein, Marcos Ariel
- Pareja, Federico
Tribunal de Disciplina Suplentes
- Fernández Richardi, Gastón Roberto
- Barbui, Macarena Manuela
- Valdemoros, Ignacio
Tribunal de Apelaciones Titulares
- Fretes Vindel Espeche, Guido Leandro
- Urquizu, Pedro Javier
- Vidaurre, Juan Carlos
Tribunal de Apelaciones Suplentes
- Valdemoros Ramiro
- Dantiacq Sánchez, Constanza
- Brajon Di Placido, Juliana