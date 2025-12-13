Presenta:

La lista completa de José Mansur: estos serán los nuevos dirigentes de Godoy Cruz

José Mansur se impuso a Alejandro Chapini y a Adrián Sajú con el 58% de los votos y será el nuevo presidente. ¿Quiénes lo acompañarán en la gestión?

Juan Andrés Tuzzi

José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz. 

José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba y comenzará a partir de ahora su tercer mandato al frente de la institución, tras los dos anteriores, que fueron de manera consecutiva, de 2013 a 2017 y de 2017 a 2021. Se impuso en las elecciones de este sábado a Alejandro Chapini, presidente saliente, y a Adrián Sajú.

Mansur será la máxima autoridad tombina hasta el 2019 y estará acompañado por Fernando Muñoz como vicepresidente primero y Mariano Buenanueva, como vice segundo.

La lista completa de Unidad Tombina, tal como se llamó el espacio que encabezó, está compuesta por los siguientes integrantes, que a partir de ahora conforman la nueva comisión directiva de Godoy Cruz.

Presidente

  • Mansur, José E.

Vicepresidente 1

  • Muñoz, Fernando Jaime

Vicepresidente 2

  • Buenanueva, R. Mariano

Secretario General

  • Renna, Martín Alejandro

Pro Secretario General

  • Rondinini, Juan Manuel

Secretario de Actas

  • Almanza, Emilio Martin

Tesorero

  • Blasco, Enrique Rolando

Pro Tesorero

  • Amezqueta, Federico

Vocales Titulares

  • Malisani, Alejandro Arturo
  • Sklate Emmanuel
  • Leiva, Nicolás Gulilermo
  • Fernández Richardi, Germán Adelmo
  • Bertola, Diego Esteban
  • Cabutti, Marcelo Andrés

Vocales Suplentes

  • Mansur, Gaspar Eduardo
  • Cañizares Ojeda, Juan Sebastián
  • Charparin, Matias Rubén
  • Bogliolo, Gustavo Oscar
  • Innocenti, Mariano Emanuel
  • Suraci, Carlos Hugo
  • Moyano Jalon, Rodrigo Gerardo

Revisores de Cuentas Titulares

  • Vera, Mario Fabián
  • Angelini, Mario Francisco
  • Fernández, Jorge Osvaldo

Revisores de Cuentas Suplentes

  • Cruz Almanza, Rocío Mariel
  • Jenckino, Raul Bernardo
  • Malisani, Carlos Emiliano
  • Tribunal de Disciplina Titulares
  • Dantiacq Sánchez, Fernando
  • Horenstein, Marcos Ariel
  • Pareja, Federico

Tribunal de Disciplina Suplentes

  • Fernández Richardi, Gastón Roberto
  • Barbui, Macarena Manuela
  • Valdemoros, Ignacio

Tribunal de Apelaciones Titulares

  • Fretes Vindel Espeche, Guido Leandro
  • Urquizu, Pedro Javier
  • Vidaurre, Juan Carlos

Tribunal de Apelaciones Suplentes

  • Valdemoros Ramiro
  • Dantiacq Sánchez, Constanza
  • Brajon Di Placido, Juliana

