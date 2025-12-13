Quién será el DT del Tomba tras el triunfo de José Mansur en las elecciones

José Mansur es el nuevo presidente de Godoy Cruz. El candidato ya había confirmado quién será el DT del primer equipo, en la previa de las elecciones.

José Mansur se quedó con el triunfo en unas elecciones históricas en Godoy Cruz Antonio Tomba. Con la confirmación de su victoria por sobre Alejandro Chapini y Adrián Sajú, también se conoció el nombre del nuevo entrenador: se trata de Mariano Toedtli, ex ayudante de campo de Gabriel Heinze.

Mariano Toedtli, el nuevo DT del primer equipo, tendrá como objetivo devolver al Expreso a la Primera División. El cordobés de 49 años fue ayudante de campo de Gabriel Heinze en Godoy Cruz, en Argentinos Juniors y en Vélez Sarsfield.

Además, fue asistente en Atlanta United de la MLS y tenía como meta en el último tiempo, lanzar su carrera como DT principal.

Como jugador, Mariano Toedtli pasó por Huracán de Parque Patricios, Marítimo de Portugal, Salamanca de España, Sevilla, Recreativo de Huelva, Polideportivo Ejido y cerró su carrera en el Cádiz.

Mariano Toedtli "Lo único que realmente quiero es devolver a Godoy Cruz a Primera. Merecemos estar ahí y la viavilidad del club es con Godoy Cruz en Primera. Vamos a hacer el gran esfuerzo de ser lo suficientemente inteligentes para armar algo para saber que vamos a estar en la pelea", había dicho Mansur en la previa respecto a su gestión en el fútbol profesional.