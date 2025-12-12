Godoy Cruz: qué debe saber el socio en la previa de las elecciones de este sábado

Este sábado se realizarán las elecciones en Godoy Cruz Antonio Tomba . Alejandro Chapini , actual presidente por Fuerza Tombina, José Mansur , actual vice, por Unidad Tombina, y Adrián Sajú , por Primero Godoy Cruz, son los tres candidatos que buscarán conducir al club durante los próximos 4 años.

Será un día histórico por lo que significa el enfrentamiento entre los dos máximos dirigentes del Tomba en los últimos 12 años, por la aparición de una tercera lista y por la tensión interna luego del descenso del equipo a la Primera Nacional .

En ese contexto, desde la institución brindaron este viernes un comunicado en el que repasan todos los detalles que el socio tiene que tener en cuenta para ir a votar.

"Participar es construir el futuro. Las Elecciones 2025 representan una nueva oportunidad para que cada socio sea parte activa del presente y del futuro de Godoy Cruz. Tu participación fortalece nuestra institución. ¡Te esperamos este sábado para vivir juntos una nueva jornada democrática en nuestro club!", fue el mensaje de la institución para todos aquellos que tienen la posibilidad de votar.

Y destacan: "El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba convoca a todos los socios habilitados a participar de las Elecciones 2025, que se desarrollarán el sábado 13 de diciembre , en la sede social ubicada en Balcarce 477 , de 9:00 a 18:00 horas ".

Al mismo tiempo, resaltaron que "durante el día del comicio, el club permanecerá cerrado para actividades deportivas y administrativas. Una vez emitido el sufragio, cada socio deberá retirarse de la sede social para mantener el orden y el normal desarrollo del acto", y completaron al respecto: "Las instalaciones volverán a funcionar con normalidad el domingo 14 de diciembre".

¿Quiénes están habilitados para votar en estas elecciones?

Socios Plenos Activos y Vitalicios

y Mayores de 16 años

Con al menos 6 meses de antigüedad como socio activo

Con la cuota social al día

El padrón electoral (actualizado) puede consultarse en la Secretaría del Club

Documentación obligatoria

Para emitir tu voto deberás presentar con DNI físico o pasaporte.

Organización del acto electoral

Habrá 4 mesas de votación distribuidas en la sede

distribuidas en la sede Cada mesa contará con 2 biombos , para garantizar privacidad y agilidad.

, para garantizar privacidad y agilidad. Las autoridades de mesa serán profesores del Instituto Club Godoy Cruz , garantizando transparencia y orden.

serán profesores del , garantizando transparencia y orden. Los fiscales no podrán ser miembros de ninguna de las tres listas participantes.

Boleta única oficial

La votación se llevará adelante con el sistema de boleta única que estará presentada de la siguiente manera.