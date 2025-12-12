Encuesta MDZ: quién debería ser el presidente de Godoy Cruz

El sábado 13 de diciembre quedará en la historia de Godoy Cruz, ya que por primera vez se presentan tres listas en las elecciones presidenciales. La votación se va desarrollar en el Feliciano Gambarte de 8 a 18, se votará con Boleta Única y son 1.830 las personas aptas para votar. ¿Quién ganará?

Alejandro Chapini, actual presidente, es uno de los candidatos y va por la lista llamada "Fuerza Tombina". José Mansur, vicepresidente en curso, irá como candidato a presidente por la lista "Unidad Tombina" y Adrián Sajú es el otro candidato por la lista "Primero Godoy Cruz". El que gane las elecciones del sábado, se estima que a las 21 ya van a estar los resultados, va a tener que manejar los hilos del club en la Primera Nacional, una categoría que el Tomba no disputa hace 13 años.