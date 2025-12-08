Reforma Laboral y Chiqui Tapia: qué opina la calle de cara a una semana clave en la política

Dos de cada tres argentinos considera que "hay corrupción en el fútbol argentino", según la última publicación de la consultora de Jorge Giacobbe. Estos resultados se publican en plena embestida del Gobierno nacional contra el presidente de la AFA, Claudio Fabián Chiqui Tapia , aunque la medición se realizó antes de que se destapara el escándalo.

El 18,6% reconoce que hay "un poco de corrupción en la AFA", mientras que el 84% sostiene que "no hay nada de corrupción". Solo el 7,3% indicó que no estaba al tanto del tema.

A la hora de definir a Tapia con una sola palabra --método que cada mes desarrolla el consultor Giacobbe con distintas figuras de la opinión pública- se destacan " corrupto " y " mafioso " con mayor presencia, mientras que "desconocido" y "delincuente" aparecen en segundo orden.

El informe de Giacobbe midió la percepción social sobre la reforma laboral y mostró una sociedad dividida pero con expectativa de impacto en el empleo. Frente a la pregunta “Sobre la Reforma Laboral, ¿cuál de estas frases se parece más a tu opinión?”, el 36,7% de los encuestados respondió que “ Se van a generar muchos puestos de empleo nuevos ”, mientras que el 11,4% sostuvo que “Se van a generar algunos puestos de empleo nuevos”.

En el extremo opuesto, el 30,7% afirmó que “Se van a perder puestos de empleo” y el 18,2% consideró que “No se van a generar puestos de empleo nuevos”, mientras que un 3,1% no supo o no quiso responder. El relevamiento fue realizado a nivel nacional entre el 27 y el 30 de noviembre de 2025, con una muestra de 2.500 casos y un margen de error de +/- 2%, mediante encuestas a dispositivos móviles.

Javier Milei y Axel Kicillof en el centro de la polarización

El informe también registró la evolución de la imagen de Javier Milei. En la medición de noviembre de 2025, el presidente alcanzó una imagen positiva del 47,0%, una imagen negativa del 46,1% y un 3,1% de imagen regular, con un 3,8% de Ns/Nc, mostrando un escenario de paridad casi exacta entre apoyo y rechazo. El estudio marca que la figura de Milei se mantiene en niveles de alta polarización, con cambios en su curva de opinión a lo largo de los últimos meses, pero con un dato central: su conocimiento público es prácticamente total y la disputa se concentra entre valoraciones positivas y negativas.

En el caso de Axel Kicillof, la encuesta reflejó un perfil más deteriorado. El gobernador bonaerense registró una imagen positiva del 18,1%, una imagen regular del 25,0% y una imagen negativa del 45,5%, con un 11,4% de Ns/Nc. El informe muestra que Kicillof se posiciona con uno de los diferenciales negativos más marcados entre los dirigentes medidos, con una base de apoyo más limitada y un nivel de indefinición más alto que el de otras figuras políticas nacionales.