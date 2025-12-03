Crisis en la AFA: la mayoría cree que hay corrupción, arbitrajes arreglados y clubes extorsionados

En medio de la crisis institucional que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino, una encuesta nacional reveló que el 65,8% de la población desaprueba la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la AFA . Mientras que, apenas un 23,4% tiene una valoración positiva.

La encuesta realizada por CB Consultora Opinión Pública indica que el 50,1% de los encuestados sostiene que las denuncias por lavado de dinero y evasión fiscal son el aspecto más grave o urgente de la actual crisis de Tapia en la AFA.

En segundo lugar aparecen las polémicas arbitrales con el 20,1%, y más atrás la tensión política entre Tapia y el Gobierno nacional (11,9%).

En cuanto a las polémicas arbitrales, el 56% de los encuestados cree que las decisiones responden a acuerdos intencionales, no a simples fallos humanos. Solo el 9,2% considera que son errores aislados, mientras que un 13,9% cree que se trata de fallos producto de mala gestión, pero sin intención.

Según la encuesta, seis de cada diez personas creen que las denuncias contra personas cercanas a Tapia son reales, mientras que sólo un 12,1% las considera una operación mediática.

El impacto en la Selección

A menos de un año del Mundial del Fútbol 2026, el 54,4% cree que la crisis de la AFA “le resta” o “le resta mucho” a la Selección Argentina. Solo un 6,7% piensa que la situación de “Chiqui” Tapia y la AFA “le suma” al seleccionado. Por otro lado, un 27,9% dice ser indiferente.

Efectos sobre la selección Argentina AFA ENCUESTA CB NACIONAL

¿Deben hablar Messi y los referentes?

A pesar de la tensión institucional, los argentinos no quieren que el conflicto arrastre a la Selección. Según la encuesta, el 54,9% considera que Lionel Messi y los referentes no deben expresarse públicamente sobre la crisis de la AFA.

Un 20,2% cree que deberían repudiarlo públicamente, y otro 4,8% reclama un apoyo directo a Tapia.

El apoyo del ascenso, ¿genuino o forzado?

Muchos clubes del ascenso argentino se expresaron a través de sus redes sociales. La mayoría de ellos mostró su apoyo a Tapia y a la AFA, mientras que solo unos pocos se expresaron en contra.

Apoyo de los clubes AFA ENCUESTA CB NACIONAL

La encuesta detalla que el 55,5% cree que el reciente respaldo de los clubes del ascenso a Tapia fue forzado, mientras que solo el 10,2% lo considera genuino. Un tercio de los encuestados dijo no saber si fue forzado o genuino.

Elección del presidente de la AFA

El estudio también midió la sensibilidad sobre un debate histórico en el fútbol argentino: quién elige al presidente.

El gráfico demostró lo siguiente:

el 43,1% cree que deberían votar todos los presidentes del país, incluidos los del ascenso.

el 33% dice que deberían votar todos los socios.

apenas el 4,9% quiere mantener el sistema actual.

Un mensaje claro para la AFA

La encuesta revela que para la sociedad la AFA y su presidente atraviesan un momento de desconfianza en la gestión, sospechas de corrupción, arbitrajes bajo la lupa, tensiones políticas y una percepción cada vez más firme de que la crisis institucional. Uno de los datos más inquietantes es que más de la mitad del país siente que la Selección ya está siendo afectada.

La encuesta completa