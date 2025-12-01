La Justicia avanza contra el financista cercano al "Chiqui" Tapia y allanó 19 sucursales de Sur Finanzas

La Justicia ordenó una serie de 19 allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas , la empresa relacionada con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia .

Los allanamientos se llevan adelante en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en varias direcciones vinculadas a Ariel Vallejos y en las oficinas del club Banfield.

Además se le congelaron las cuentas y se le secuestró el celular del titular de Sur Finanzas , un hombre muy cercano a Claudio Tapia.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se investiga una supuesta maniobra en el club Banfield por la transferencia de Agustín Urzi al Fútbol Club Juárez de México

Los procedimientos se llevan a cabo en la sede central de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, y en otros domicilios ligados a la empresa. En total son 19 los operativos.

La investigación se centra en la transferencia del jugador de Banfield Agustín Urzi al club Juárez, de México.

La situación de Banfield

La institución del sur del Gran Buenos Aires confirmó el procedimiento mediante un comunicado oficial y aseguró haberse puesto “a entera disposición de la justicia”.

La investigación se enmarca dentro de una presunta maniobra de lavado vinculada a Sur Finanzas, empresa fundada en Adrogué en 2022 y señalada por la Justicia por operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 empresas falsas y un movimiento total de $72.342 millones.

Además de la sede del club, los allanamientos alcanzaron domicilios privados y oficinas relacionadas con la financiera, que también fue registrada en su edificio central de la calle Francisco Seguí al 700, en Adrogué.

La relación de Sur Finanzas con el fútbol argentino

Sur Finanzas mantiene un rol protagónico en la economía del fútbol argentino desde 2022, cuando se convirtió en patrocinador principal de Banfield durante la gestión del entonces presidente Eduardo Spinosa.

La relación creció con el paso del tiempo, al punto de que en 2024 el vínculo fue renovado bajo nuevos términos que incluían la reformulación de una deuda que el club mantenía con la empresa. Incluso con el cambio de mando —tras la asunción de Matías Mariotto en octubre de 2024— el logo de Sur Finanzas continuó figurando en el pecho de la camiseta.