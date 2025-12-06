El título de Lionel Messi e Inter Miami en el tironeo político de Chiqui Tapia y Javier Milei

El astro argentino ganó la MLS con Chiqui Tapia desde el palco celebrándolo. Para no quedarse atrás, el presidente sumó su felicitación digital.

El presidente Javier Milei volvió a hacer ruido en redes sociales este sábado, al compartir una fotografía de Lionel Messi celebrando la obtención de la Major League Soccer (MLS) por parte de Inter Miami. En un día en el que el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, estuvo presente en el estadio viéndolo.

El posteo rápidamente se volvió tendencia no solo por que se trata de un día importante para el futbolista argentino, que sumó su cuarto título con el club estadounidense y la primera liga de ese país, sino por el contexto político que transita la AFA, encabezada por Tapia y enemistada con el Gobierno.

La situación de los arbitrajes y el ofrecimiento de un título a Rosario Central dejaron a Tapia en la mira política, que se incrementó cuando el club Estudiantes decidió revelarse. Javier Milei defendió esa postura del presidente Verón y volvió a la carga por el mandatario de AFA.

En el medio, la especulación sobre una posible declaración de Messi tomando postura sobre la situación del fútbol argentino y el rol de Tapia, con quien tiene un vínculo muy estrecho. Especulaciones que crecieron tras la ausencia -justificada- del astro en el sorteo del Mundial.

La realidad es que no hubo foto Messi-Tapia y por ende se evitó la lectura de un respaldo político del 10. Pero Tapia, rápido de reflejos, aprovechó para postear un mensaje de felicitaciones para el 10, Rodrigo De Paul (también cercano a él y compañero de Messi en Inter) y Javier Mascherano.