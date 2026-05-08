Messi se refirió a su relación con Cristiano Ronaldo y sorprendió con su mirada sobre la rivalidad

Lionel Messi volvió a referirse a la histórica rivalidad que protagonizó durante más de una década con Cristiano Ronaldo y destacó el respeto que siempre existió entre ambos dentro y fuera de la cancha. El capitán de la Selección argentina repasó aquellos años de competencia permanente entre Barcelona y Real Madrid y aseguró que todo se vivió únicamente desde lo deportivo.

El delantero del Inter Miami habló durante una entrevista concedida al canal de YouTube “Lo Del Pollo” , donde también analizó el presente de la Selección argentina y el escenario de cara al Mundial 2026. En ese contexto, fue consultado sobre su relación con el futbolista portugués y recordó cómo se vivía aquella disputa que marcó una época en el fútbol mundial.

“Lo que pasó fue una hermosa rivalidad deportiva. Es algo natural en el mundo del fútbol. Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo tanto colectivamente como individualmente, así que la gente siempre nos estaba comparando", expresó Messi al recordar aquellos años en España.

El campeón del mundo remarcó que, pese a la enorme repercusión mediática que generaba cada enfrentamiento, la relación personal con Cristiano Ronaldo siempre fue cordial. Además, dejó en claro que nunca existieron conflictos fuera del terreno de juego.

“Nuestra relación siempre fue buena y respetuosa, y todo lo que pasó fue puramente atlético. No había nada personal. No nos veíamos a menudo salvo en los partidos o ceremonias de premios, y siempre estábamos en buenos términos”, sostuvo el rosarino.

Messi también valoró el impacto que tuvo esa competencia para el fútbol internacional y aseguró que ambos atravesaron una etapa muy especial en sus carreras. “Ahora estamos en etapas diferentes de nuestras vidas, pero lo que pasó fue una hermosa rivalidad deportiva”, concluyó.

El análisis de Messi sobre el Mundial 2026

Durante la entrevista, el capitán argentino también habló sobre las selecciones que considera favoritas para la próxima Copa del Mundo y sorprendió al señalar que algunos equipos llegan mejor posicionados que la Albiceleste.

“Sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay, y hay que ilusionarse como siempre se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor”, explicó.

El brutal sincericidio de Messi a 34 días del comienzo del Mundial 2026 X @modoscaloneta

Consultado sobre cuáles son esos seleccionados, Messi mencionó a Francia, España y Brasil como los principales candidatos. “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, que tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, y Brasil, si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, creo que Brasil siempre es candidato”, señaló.

El presente de Argentina y el deseo de ver a Neymar

Messi también analizó el momento que atraviesa la Selección argentina y destacó la competitividad del grupo dirigido por Lionel Scaloni, pese a algunas bajas físicas que afectaron al plantel en los últimos meses. “La verdad es que cuando el grupo está junto, quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, afirmó. Además, resaltó la aparición de nuevos futbolistas jóvenes que ya suman experiencia internacional pese a su corta edad.

Por otra parte, el rosarino fue consultado sobre la posibilidad de que Neymar dispute el Mundial 2026 y no ocultó su deseo de volver a verlo en una gran competencia internacional. “Neymar es un amigo y obviamente que me encantaría que esté en el Mundial”, expresó.

“Ojalá pueda estar, siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos”, agregó Messi sobre el delantero brasileño, con quien compartió plantel tanto en Barcelona como en París Saint-Germain.

Finalmente, el argentino evitó hablar de un posible retiro y dejó en claro que todavía mantiene intacta su pasión por el fútbol. “Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, sentenció.