Con un gol y dos asistencias de Messi, el Inter Miami le ganó 4-2 al Toronto en Canadá

Leo Messi dirigió este sábado con un gol y dos asistencias el contundente triunfo por 4-2 del Inter Miami en el campo del Toronto , en el partido que abrió la duodécima jornada de la MLS .

El Inter Miami dejó atrás los dos últimos tropiezos sufridos en casa , donde sigue sin ganar en el nuevo NU Stadium, y se regaló una cómoda victoria en Toronto , en la que también participaron con goles el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo De Paul y el español Sergio Reguilón.

El partido acabó con una goleada, pero el Inter Miami necesitó 44 minutos para romper la igualdad y lo hizo con De Paul como protagonista. El ex del Atlético Madrid lanzó una falta directa que, tras ser repelida por la barrera, regresó a sus pies. Golpeó sin pensarlo con la derecha y sorprendió al portero con un derechazo cruzado.

No faltaron polémicas en la reanudación. En el minuto 56, Luis Suárez anotó el 2-0 a pase de Leo Messi cuando Raheem Edwards, jugador del Toronto , llevaba tiempo tendido al suelo en la zona del banderín de córner defensivo por un problema físico.

¡LUCHO! @LuisSuarez9 amplía la ventaja del @InterMiamiCF en Toronto a asistencia de Leo Messi. pic.twitter.com/Ceit84tWzm

El Inter Miami jugó el balón y Messi y Suárez estaban habilitados por la posición de Edwards. El argentino entregó una cómoda asistencia al Pistolero, que anotó a placer.

La sentencia definitiva al partido llegó entre el 73 y el 75, cuando Reguilón aprovechó otra asistencia de Messi para enviar el balón al fondo de las mallas con un disparo cruzado de pierna derecha desde dentro del área.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2053185611482206291&partner=&hide_thread=false ¡Sergio Reguilón anotó así su primer gol en @MLSes con el @InterMiamiCF! pic.twitter.com/1sa1XRhsEf — MLS Español (@MLSes) May 9, 2026

Dos minutos más tarde, Messi firmó el 4-0 al rematar un centro raso de De Paul en el centro del área de penalti. Con este tanto, el ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzó las 100 'contribuciones de gol', como se refieren en la MLS a la cuenta de goles y asistencias en el campeonato.

Messi se sumó a la goleada con un verdadero golazo

El golazo de Messi para que el Inter Miami aplaste 4-0 a Toronto X @MLS_ES

Con el partido ya decidido, el Inter Miami tuvo un bajón de concentración que el Toronto aprovechó para recortar hasta el 2-4, de la mano del colombiano Emilio Aristizabal, autor de un doblete.

Toronto descontó sobre el final gracias a un doblete de Aristizábal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/2053187846161195312&partner=&hide_thread=false El colombiano Emilio Aristizábal anota el gol del descuento para @TorontoFC. pic.twitter.com/oct8dWiKA5 — MLS Español (@MLSes) May 9, 2026

¿Cómo se ubica el Inter Miami en la MLS?

El Inter Miami es momentáneamente segundo en el Este de la MLS, a un punto del Nashville, que tiene dos partidos menos. El Toronto es octavo y lleva seis partidos sin poder ganar.

Fuente: EFE

El minuto a minuto de Toronto-Inter Miami