La FIA confirmó importantes cambios técnicos para la temporada 2027 de la Fórmula 1

La FIA dio un nuevo paso hacia una importante modificación técnica en la Fórmula 1 . Luego de varias semanas de debates y cuestionamientos sobre el reglamento de motores , el organismo confirmó que existe un principio de acuerdo para introducir cambios a partir de 2027, con el objetivo de devolverle mayor protagonismo a los motores de combustión interna.

La discusión surgió en medio de las críticas que generó la normativa prevista para 2026 , especialmente por el peso del componente eléctrico dentro de las unidades de potencia. Diversos sectores consideran que la distribución energética actual obliga a los pilotos a modificar demasiado su estilo de manejo y condiciona el espectáculo en pista.

En las últimas semanas, equipos, fabricantes y pilotos analizaron alternativas para corregir varios aspectos vinculados al uso de la energía eléctrica. La preocupación aumentó todavía más por la desaparición del sistema MGU-H y por la continuidad de tecnologías de baterías similares a las utilizadas actualmente.

Tras una reunión celebrada este viernes, la FIA confirmó que trabaja sobre un esquema que incrementará la potencia del motor térmico y reducirá la participación del sistema eléctrico. Según el planteo inicial, el motor de combustión pasaría a generar cerca de 400 kW, lo que representaría un aumento aproximado de 50 kW respecto de la idea original.

Al mismo tiempo, el Sistema de Recuperación de Energía (ERS) perdería alrededor de 50 kW de capacidad de despliegue, quedando cerca de los 300 kW. Para compensar el incremento del motor convencional, también se prevé un aumento en el flujo de combustible permitido.

fórmula 1 fia La FIA avanza con una reforma clave para la F1 2027. www.formula1.com

La intención de la FIA es encontrar un balance que permita mantener la eficiencia energética sin afectar el rendimiento deportivo ni obligar a una gestión extrema de la batería durante las vueltas rápidas o en carrera.

Las críticas que aceleraron los cambios

El debate tomó fuerza durante el inicio de la temporada debido a distintos análisis realizados por pilotos y escuderías. Varios referentes señalaron que las futuras unidades de potencia podrían generar diferencias excesivas en determinados sectores de los circuitos y alterar significativamente las estrategias de competencia.

La FIA ya había implementado ajustes parciales durante el Gran Premio de Miami para minimizar diferencias de velocidad y favorecer una conducción más agresiva en clasificación. Sin embargo, dentro del paddock entendían que las soluciones definitivas requerían modificaciones más profundas en la arquitectura de los motores.

Fórmula 1 largada GP Miami La FIA tomó nota y las primeras modificaciones llegaron para el GP de Miami. EFE

Qué dijo la FIA sobre el futuro reglamento

En el comunicado oficial, la federación explicó que todavía restan reuniones técnicas antes de cerrar el nuevo paquete reglamentario. “En cuanto a las medidas a largo plazo, existe un compromiso unánime para introducir cambios destinados a fortalecer aún más la competencia justa y segura, intuitiva para pilotos y equipos, y que sirvan mejor a los intereses del deporte”, señaló el organismo.

La entidad también detalló que “las medidas acordadas hoy en principio para 2027 incluirían un aumento nominal de la potencia de los motores de combustión interna (MCI) de aproximadamente 50 kW, acompañado de un aumento en el flujo de combustible, así como una reducción nominal de la potencia de despliegue del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) de aproximadamente 50 kW”.

De todos modos, la FIA aclaró que todavía será necesario un análisis más profundo junto a fabricantes y equipos antes de avanzar con la aprobación definitiva. Una vez consensuados los detalles técnicos, las modificaciones deberán ser sometidas a votación ante el Consejo Mundial del Deporte Motor.