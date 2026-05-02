¿Qué pasa con la carrera del domingo? La Fórmula 1 tiene que tomar una difícil decisión

El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 atraviesa una revisión en su planificación del domingo debido a pronósticos que anticipan lluvias intensas y posible actividad eléctrica en la zona del circuito, lo que obliga a la FIA a evaluar alternativas para garantizar la disputa segura de la carrera.

La competencia está programada inicialmente para las 17:00 (hora argentina), pero el horario podría ser reconsiderado tras la clasificación del sábado, en reuniones entre la FIA y los equipos para definir la mejor ventana posible dentro del cronograma del fin de semana.

La evolución del clima en Florida será determinante, ya que las condiciones pueden cambiar en pocas horas y afectar de manera directa la organización del evento.

Luego de la clasificación, se llevarán a cabo dos reuniones: una primera instancia de análisis técnico con los pronósticos más recientes y una segunda ampliada con las partes involucradas para definir si se mantiene o se ajusta el horario previsto.

La prioridad del procedimiento es asegurar que la carrera de Fórmula 1 pueda disputarse, incluso si eso implica reordenar el programa del fin de semana o modificar las categorías soporte como la Fórmula 2 o la Porsche Cup.

tormentas miami La Fórmula 1 analiza modificar el inicio del Gran Premio de Miami por condiciones climáticas adversas. Imagen generada con ChatGPT

Un escenario condicionado por la normativa local

Más allá de la lluvia, uno de los factores determinantes es la normativa de seguridad vigente en Florida vinculada a la actividad eléctrica. Si se detectan rayos dentro de un radio de 8 millas del circuito, la actividad debe detenerse de inmediato y los presentes deben resguardarse.

En esos casos, la reanudación solo puede producirse tras 30 minutos sin actividad eléctrica en la zona, lo que agrega incertidumbre a la planificación del evento.

El fin de semana ya cuenta con un cronograma exigente por la presencia de categorías de soporte, pero la prioridad organizativa se centra en la realización del Gran Premio de Fórmula 1.

Se espera que haya mayor claridad sobre un posible ajuste de horario en las horas posteriores a la clasificación del sábado, una vez actualizados los pronósticos y realizadas las reuniones previstas.