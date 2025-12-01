El tremendo palazo de Javier Castrilli a la AFA de Chiqui Tapia: "Se creyeron impunes por..."

El exárbitro Javier Castrilli lanzó fuertes acusaciones sobre el manejo dirigencial de la AFA, el VAR y el sistema de designaciones arbitrales.

El exárbitro Javier Castrilli volvió al centro de la escena con durísimas críticas hacia la dirigencia de la AFA, encabezada por Chiqui Tapia. En una entrevista radial, apuntó directamente a un supuesto clima de impunidad y cuestionó el funcionamiento interno del arbitraje y los organismos de control.

En el programa Vamos Rivadavia que se emite por Radio Rivadavia, el reconocido ex árbitro se refirió a lo que ocurrió en las últimas semanas viciadas de pólemicas en el fútbol argentino y su ente madre.

La dura crítica de Javier Castrilli a la AFA “Esta asociación sin fines de lucro, que se maneja con asambleas y tiene un Cómite Ejecutivo, obvio que se puede llegar a poner a su favor teniendo los votos, asistiendo económicamente a los clubes como San Lorenzo. Por eso se sienten impunes, pero tienen una miopía política tan grande que se creyeron impunes a perpetuidad de tener la opinión pública a su favor por el simple hecho de haber ganado la Copa del Mundo. Afortunadamente, la gente ya toma consciencia de lo que está pasando”, declaró Castrilli.

Castrilli también apuntó al manejo del VAR, cuestionando la falta de transparencia en la publicación de audios y videos de jugadas polémicas. "Estos instrumentos, estas herramientas que deberían aportar transparencia, terminan siendo una herramienta más de dominación en sociedades totalmente corruptas. Una herramienta más para transformarlas en la escribanía de lo absurdo, del despropósito. Fíjense que muchas veces no difunden los audios y los videos del VAR pero, aunque lo hagan, hay una voz en off que me está explicando algo que yo no veo en televisión".

Javier Castrilli habló sobre la denuncia del SADRA a la AFA En la charla con Nelson Castro, Castrilli se refirió al presente de su profesión en la Argentina: “Esto viene ocurriendo hace 8 años. Les exigían a los presidentes de ligas de todo el país que no le dieran partidos a los árbitros que estaban afiliados al SADRA (Sindicato de árbitros de la República Argentina) y a los árbitros de primera, como el caso de Facundo Tello que perteneció al SADRA, tuvo que renunciar al sindicato y afiliarse al que creó Pablo Toviggino, el UADA. Esto sucedió también con otros árbitros y los obligaron a renunciar por millones de causas”.