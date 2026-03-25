El aspecto que destacó Gustavo Álvarez de San Lorenzo tras su debut con empate ante Riestra

Gustavo Álvarez tuvo su estreno en San Lorenzo y apenas pudo rescatar una igualdad como visitante contra Riestra, por lo que aún esta fuera de los playoffs.

Gustavo Álvarez tuvo su debut como director técnico de San Lorenzo. Este miércoles empató 1-1 como visitante frente a Deportivo Riestra por la fecha 12 del Torneo Apertura. En un duelo discreto, comenzó perdiendo con con gol de Antony Alosno a los 30 minutos, pero llegó a la igualdad gracias al tanto de Alexis Cuello a los 77'.

Con este resultado, el Ciclón se mantiene noveno en la Zona A con 14 puntos, fuera de los puestos de playoffs, con las mismas unidades que Independiente (8°), pero peor diferencia de gol. El flamante nuevo entrenador, que llegó el lunes al club y tuvo su estreno en su tercer día en el cargo, habló tras el choque en el Guillermo Laza y analizó lo sucedido durante los 90 minutos.

Las declaraciones de Gustavo Álvarez tras su debut en San Lorenzo Las declaraciones de Gustavo Álvarez tras su debut en San Lorenzo "El equipo lo noté, en los dos días de entrenamiento y hoy, con mucho compromiso. Muy alineado rápidamente con lo que le pedimos, con lo que entrenamos y con lo que planteamos para hoy. A veces sale mejor y otras veces no tanto, y hay que ser muy tolerantes por el tiempo de trabajo", destacó en primera instancia.

"Yo de entrada dije que hay que jugar bien y ganar, y eso no lo modifico. Pero este es un plantel que yo creo que puede crecer mucho por la buena predisposición al trabajo y al compromiso que tiene con el club", remarcó Álvarez en la misma sintonía.

Respecto al presente de San Lorenzo y los compromisos que se vienen, indicó: "Hoy estamos fuera de la zona de playoffs, pero quedan 15 puntos en juego. Al equipo lo veo bien. El estado de ánimo es bueno, recién era un vestuario serio, sabía que el resultado no era el que vinimos a buscar, pero estuvo el esfuerzo. Estamos con mucha tranquilidad".