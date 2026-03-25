Los 8 juveniles que subió Coudet a la Primera de River para la mini pretemporada en Cardales

Ante las bajas masivas, Eduardo Coudet decidió sumar a varios chicos para completar la delegación que se entrenará por unos días en el histórico búnker. Quiénes son.

Después de un breve descanso, River vuelve al ruedo este miércoles con una mini preparación en el búnker de Cardales. La idea de Eduardo Coudet es clara: meter doble turno, ajustar conceptos y empezar a darle forma a su equipo, aunque deberá lidiar con varias ausencias por la fecha FIFA.

Con un plantel diezmado producto de convocatorias y lesiones, el Chacho decidió mirar hacia abajo y subir algunos chicos de la Reserva para completar la delegación. En principio, estarán con el plantel profesional hasta el viernes, aunque si alguno convence podría quedarse más tiempo.

Los chicos que se entrenarán en el búnker de Cardales junto al plantel de River Dos de ellos ya saben lo que es estar en Primera: Juan Cruz Meza, volante ofensivo y hermano de Maxi, y Agustín Obregón, que se mueve por la banda derecha. Ambos tuvieron su estreno oficial el año pasado bajo el mando de Marcelo Gallardo y ahora intentarán ganarse un lugar con el nuevo entrenador.

Juan Cruz Meza, juvenil categoría 2008, tuvo su debut con River en el partido ante Platense por la 1° fecha del Clausura. Juan Cruz Meza, juvenil categoría 2008, tuvo su debut con River en el partido ante Platense por la 1° fecha del Clausura 2025. Foto: Getty Images A ellos se suman varias caras nuevas que vienen destacándose en las Inferiores: Valentín Lucero (lateral-volante izquierdo, 2009), Lucas Silva (volante central, 2007), Lautaro Pereyra (enganche, 2008) y Maximiliano Soria (volante ofensivo, 2007). Además, para cubrir el arco también fueron promovidos Matías Barcia (2008) y Joaquín Fernández (2007).