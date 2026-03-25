Los 8 juveniles que subió Coudet a la Primera de River para la mini pretemporada en Cardales
Ante las bajas masivas, Eduardo Coudet decidió sumar a varios chicos para completar la delegación que se entrenará por unos días en el histórico búnker. Quiénes son.
Después de un breve descanso, River vuelve al ruedo este miércoles con una mini preparación en el búnker de Cardales. La idea de Eduardo Coudet es clara: meter doble turno, ajustar conceptos y empezar a darle forma a su equipo, aunque deberá lidiar con varias ausencias por la fecha FIFA.
Con un plantel diezmado producto de convocatorias y lesiones, el Chacho decidió mirar hacia abajo y subir algunos chicos de la Reserva para completar la delegación. En principio, estarán con el plantel profesional hasta el viernes, aunque si alguno convence podría quedarse más tiempo.
Los chicos que se entrenarán en el búnker de Cardales junto al plantel de River
Dos de ellos ya saben lo que es estar en Primera: Juan Cruz Meza, volante ofensivo y hermano de Maxi, y Agustín Obregón, que se mueve por la banda derecha. Ambos tuvieron su estreno oficial el año pasado bajo el mando de Marcelo Gallardo y ahora intentarán ganarse un lugar con el nuevo entrenador.
A ellos se suman varias caras nuevas que vienen destacándose en las Inferiores: Valentín Lucero (lateral-volante izquierdo, 2009), Lucas Silva (volante central, 2007), Lautaro Pereyra (enganche, 2008) y Maximiliano Soria (volante ofensivo, 2007). Además, para cubrir el arco también fueron promovidos Matías Barcia (2008) y Joaquín Fernández (2007).
Las bajas que tendrá Eduardo Coudet en una semana diferente
El contexto obliga: River no contará estos días con Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta, convocados a la Selección Argentina, ni con Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño (Colombia), Matías Viña (Uruguay), Kendry Páez (Ecuador) e Ian Subiabre (trabaja con la Sub 20). Además, a la lista se suma la baja de Gonzalo Montiel, quien sufrió un desgarro y, por este motivo, también fue desafectado de la Scaloneta.