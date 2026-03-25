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En el debut de Gustavo Álvarez como DT, San Lorenzo empató 1-1 con Deportivo Riestra

Por la fecha 12, San Lorenzo perdía contra Deportivo Riestra por el gol de Antony Alonso al minuto 30, pero Alexis Cuello marcó la igualdad a los 77'.

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San Lorenzo y Riestra repartieron puntos en el Guillermo Laza.

San Lorenzo y Riestra repartieron puntos en el Guillermo Laza.

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Por el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, San Lorenzo empató 1-1 este miércoles en condición de visitante frente a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza. Fue el debut de Gustavo Álvarez como director técnico del cuadro de Boedo.

El Malevo comenzó ganando con un gol de Antony Alosno a los 30 minutos del primer tiempo y se ilusionaba con sumar su primera victoria en el campeonato. Sin embargo, el Ciclón llegó a la igualdad en el complemento gracias al tanto de Alexis Cuello a los 77'.

Noticia en construcción...

El gol de Alonso para el 1-0 de Riestra

El gol de Alonso para el 1-0 de Riestra

El gol de Cuello para el empate de San Lorenzo

El gol de Cuello para el empate de San Lorenzo

El minuto a minuto de Deportivo Riestra - San Lorenzo

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