En el debut de Gustavo Álvarez como DT, San Lorenzo empató 1-1 con Deportivo Riestra
Por la fecha 12, San Lorenzo perdía contra Deportivo Riestra por el gol de Antony Alonso al minuto 30, pero Alexis Cuello marcó la igualdad a los 77'.
Por el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, San Lorenzo empató 1-1 este miércoles en condición de visitante frente a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza. Fue el debut de Gustavo Álvarez como director técnico del cuadro de Boedo.
El Malevo comenzó ganando con un gol de Antony Alosno a los 30 minutos del primer tiempo y se ilusionaba con sumar su primera victoria en el campeonato. Sin embargo, el Ciclón llegó a la igualdad en el complemento gracias al tanto de Alexis Cuello a los 77'.
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