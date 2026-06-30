Se cayó la llegada de Muniain a San Lorenzo y un viejo conocido está a un paso de ser el nuevo DT

Pese a haber llegado a un acuerdo con Muniain para que asumiera como entrenador, un imprevisto frenó su contratación y San Lorenzo avanzó por otro técnico.

En pleno Mundial, la nueva dirigencia de San Lorenzo sorprendió al dar por finalizado el ciclo de Gustavo Álvarez como DT del primer equipo, el cual no llegó a durar más de dos meses y medio. Si bien no lo despidieron de manera directa, tuvieron fuertes diferencias que desembocaron en su salida.

Pocos días después, lograron llegar de palabra a un acuerdo para que Iker Muniain, de paso reciente como futbolista del Ciclón, tomara la riendas y ya se daba por hecho que encararía el segundo semestre. Sin embargo, un inesperado problema en su licencia para ejercer como entrenador en Argentina hizo que fuera inviable su contratación y que este lunes por la noche se cayera irremediablemente. Por lo tanto, en Boedo fueron a buscar a un viejo conocido de la casa.

Pipo Gorosito está a detalles de ser el nuevo DT de San Lorenzo De no mediar inconvenientes, Gorosito será el nuevo DT de San Lorenzo. EFE Se trata de Néstor Gorosito, quien vistió la camiseta azulgrana en más de 200 partidos a los largo de tres etapas distintas como futbolista entre fines de los 80 y principios de los 90 y que lo dirigió en una oportunidad entre 2003 y 2004. Tras amagar durante años con volver a llamarlo, parece que finalmente su regreso se dará de una vez por todas.

Pipo ya figuraba en la prelista de candidatos a reemplazar a Álvarez y este martes hubo una reunión para discutir los términos y condiciones para su potencial llegada. Las conversaciones se desarrollaron en buenos término y, de no mediar inconvenientes, se espera que en las próximas horas pueda sea confirmado como el nuevo DT.